Choisir le bon nom de domaine pour votre site Web ou votre blog

Pour créer un site Web ou un blog, vous devez faire preuve de créativité et trouver le nom de domaine le plus dynamique et le plus descriptif possible. Réfléchissez, réfléchissez et réfléchissez encore. Vous décidez de quelque chose d'original et de concis, pour ensuite aller l'enregistrer et découvrir qu'il est déjà pris. Ensuite, vous pensez à quelque chose d'autre, mais vous découvrez que c'est également pris. Vous répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez, avec un peu de chance, un .com qui possède la bonne combinaison de mots que vous recherchez. Bienvenue dans votre première incursion dans l'art difficile de l'enregistrement des noms de domaine.

Lorsque vous commencez à chercher un nom de domaine en France, Canada et Suisse, vous allez constater que la plupart des combinaisons de mots intelligentes et courtes ont été enregistrées par quelqu'un d'autre. Même si le nom de domaine que vous souhaitez n'est pas utilisé, il appartient à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, les coupables sont les squatteurs de noms de domaine : Les personnes qui enregistrent des noms de domaine de grande valeur, riches en mots clés et à recherche exacte. Vous voulez enregistrer "WorldsBestBrownies.com" ? C'est impossible. Il n'existe plus. Vous aurez peut-être plus de chance en utilisant des noms de domaine plus spécifiques comme WorldsBestChocolateBrownies.com.

A découvrir également : Cardiofréquencemètre sans ceinture pour maîtriser le rythme cardiaque

Vous pouvez aussi essayer d'utiliser des noms de personnes ou de lieux comme MikesBrownieHeavan.com ou NewYorksBestBrownies.com. Si cette voie s'avère infructueuse, vous pouvez toujours inventer des mots et des phrases qui jouent sur votre mot principal. Dans ce cas, le mot clé est brownie. Essayez donc quelque chose comme Brownieholic.com.

Choisir le bon nom de domaine, celui qui capture l'essence du site Web, n'est pas une science exacte. Cependant, il existe de nombreuses informations anecdotiques sur ce qui ne fonctionne pas. Passons en revue quelques erreurs courantes à éviter :

A lire également : Pourquoi créer son site vitrine ?

Des phrases qui semblent confuses regroupées en minuscules

Les noms de domaine ne sont pas sensibles à la casse. Lorsque vous tapez un nom dans un navigateur, il le convertit en minuscules. Le problème est que certains mots et phrases se mélangent lorsqu'ils sont en minuscules pour créer quelque chose d'involontairement maladroit. Cela se produit généralement lorsqu'un mot commence par une voyelle. Un bon exemple de cela est une société de documentation appelée Prose Xact. Prenez maintenant ce nom et mettez-le en minuscules. Qu'est-ce que vous obtenez ? Pas une société de documentation, mais le nom d'un médicament populaire contre la dépression. C'est un exemple où un tiret aurait pu être utile.

Avoir trop de tirets dans votre nom de domaine est également un problème

Il est parfois tentant d'utiliser des tirets pour obtenir un nom de domaine correspondant exactement à un mot clé ou à une expression autour desquels vous espérez créer un site web, mais ne le faites pas. Premièrement, les moteurs de recherche n'accordent plus autant d'importance aux noms de domaine exacts longs et riches en mots clés. En fait, ils les pénalisent maintenant.

En outre, les tirets peuvent prêter à confusion. Si un site Web existe et utilise le nom de domaine que vous souhaitez sans le tiret, non seulement vous créez une confusion, mais vous enfreignez également les droits d'auteur du webmaster qui utilise le nom de domaine sans tiret.

Les tirets peuvent également nuire à votre trafic direct, car personne n'a besoin de taper un tiret pour visiter une page Web spécifique. Ils tapent naturellement Nom-de-Domaine.com et non Nom-de-Domaine.com. Enfin, une quantité excessive de tirets est généralement le signe d'un site Web de faible qualité, car seul un spécialiste du marketing créerait un nom de domaine spécifique à un mot clé avec de nombreux tirets dans l'espoir d'aider à classer son site Web en ayant un nom de domaine riche en mots clés.

Un autre problème se pose lorsque votre nom de domaine ne correspond pas à votre activité

C'est un problème courant pour les petites entreprises ayant un emplacement physique. Un fleuriste de New York, par exemple, s'appelle "Violets are Blue". Mais VioletsareBlue.com est pris. Vous passez donc à autre chose et finissez par enregistrer un mot-clé spécifique mais générique comme BestNewYorkFlorist.com. Pour éviter ce problème, essayez de choisir votre nom d'entreprise et votre nom de domaine en même temps, de manière à ce qu'ils correspondent, ou optez pour un nom de domaine comportant un ou deux mots supplémentaires.

Ensuite, évitez si possible les domaines de premier niveau inhabituels

Faites de votre mieux pour obtenir un .com pour votre entreprise. Les gens tapent naturellement la version point com lorsqu'ils recherchent votre site web. Ainsi, si vous possédez le nom de domaine SuperShoper.Biz, il est probable que les gens taperont SuperShoper.com lorsqu'ils chercheront votre site web. Parfois, cela vaut la peine de prendre un nom de domaine de second choix si cela vous permet d'obtenir un .com.

Les noms de domaine sont importants car ils représentent votre marque en ligne. Vous devez toujours vous efforcer de choisir un nom de domaine qui représente bien ce que vous vendez et qui contribue à établir la confiance avec votre public. Lorsque vous choisissez un nom de domaine, assurez-vous qu'il est facile à épeler, facile à retenir, facile à dire, facile à trouver et, surtout, unique.