Famille L'apprentissage de l'anglais pour les enfants avec Novakid

Novakid est un site spécialisé dans l’apprentissage de l’anglais pour les enfants.

Vous souhaitez que vos enfants maîtrisent parfaitement l’anglais ? Vous n’êtes pas satisfait des cours dispensés à l’école ? Novakid propose des cours d’anglais pour les enfants qui révolutionnent l’apprentissage. Vos enfants vont enfin apprendre correctement leurs cours d’anglais, le tout sans avoir l’impression de travailler !

Novakid propose un programme linguistique efficace et ludique pour que vos enfants apprennent l’anglais facilement

La méthode de travail de Novakid est à l’écoute du rythme et des besoins de vos enfants

Vous bénéficiez d’un compte rendu régulier pour suivre son évolution

Votre enfant peut apprendre l’anglais pour seulement 30 € /mois

Cours d’anglais pour les enfants : Les 3 choses qui font que Novakid est le meilleur

Si Novakid est la meilleure plateforme d’apprentissage de l’anglais pour les enfants, ce n’est pas par hasard :

Tous nos professeurs parlent couramment anglais

Les cours se déroulent à domicile

La méthode d’apprentissage est unique

Des professeurs anglophones

On dit souvent que pour apprendre une langue, le meilleur moyen reste encore de se confronter à des locuteurs natifs. Chez Novakid nous en sommes persuadés ! C’est pourquoi, tous les professeurs que nous recrutons pour vos enfants sont des anglophones natifs, ne parlant pas le français. Vos enfants sont ainsi confrontés à de vrais anglophones et apprennent plus rapidement qu’à l’école.

Des cours à domicile

Vous voulez que vos enfants prennent des cours d’anglais mais vous n’avez pas vraiment le temps de les y emmener ? Pas de problèmes ! Chez Novakid, l’intégralité des cours se déroule en ligne. Ainsi, vos enfants restent dans une ambiance familiale et agréable favorisant l’apprentissage. De votre côté vous n’avez pas à courir de tous les côtés pour être à l’heure pour le cours.

Une méthode unique respectant le cycle de l’enfant

Novakid apporte une attention particulière au rythme de l’enfant et propose des cours personnalisés et ludiques pour les enfants de 4 à 12 ans. Votre enfant progresse ainsi à son rythme et de manière efficace.

Les méthodes Novakid

Novakid s’est érigé en leader de l’apprentissage de l’anglais pour les enfants grâce à sa méthode particulière, entièrement à l’écoute des besoins et envies de l’enfant.

Une classe de 25 mn idéale pour la concentration

La clé de l’apprentissage pour un enfant se situe dans la concentration. Pour respecter cela et s’assurer d’un apprentissage optimal, les cours d’anglais Novakid n’excèdent pas 25 minutes chacun. Votre enfant est ainsi pleinement concentré durant toute la durée du cours et apprend l’anglais de manière efficace.

Un suivi personnel

Lorsque l’on paye des cours d’anglais pour ses enfants, il est agréable d’en connaître l’efficacité. Novakid évalue donc régulièrement la progression de vos enfants pour vous en faire part. Chaque enfant bénéficie ainsi d’un suivi personnalisé permettant de bénéficier de cours adaptés à son niveau.

Des cours qui correspondent au niveau réel de votre enfant

Votre enfant n’a jamais fait d’anglais? Au contraire, il a déjà un bon niveau ? Chez Novakid nous avons bien conscience que chaque enfant est différent. Nous apprenons donc à connaître votre enfant et son mode de fonctionnement afin de lui proposer des cours adaptés à son niveau et adaptés à son mode d’apprentissage préférentiel.

Les forfaits Novakid : Le meilleur rapport qualité-prix

Novakid propose des forfaits parmi les plus abordables du marché. Il existe 2 gammes de forfaits, standard et premium.

Les forfaits standard

Dans ce forfait votre enfant est accompagné par un professeur anglophone et les cours coûtent entre 7,70€ et 6,50 € à l’unité.

Les forfaits premium

Avec ce forfait votre enfant est accompagné par un anglophone locuteur natif et les cours coûtent entre 13,80€ et 11,70€ à l’unité.

Vous l’aurez compris, Novakid est vraiment la meilleure méthode en ce qui concerne l’apprentissage de l’anglais pour les enfants.