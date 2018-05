Home » Web / Hi-tech Un logiciel de surveillance pour lutter contre le vol de smartphone et d’ordinateur Web / Hi-tech Un logiciel de surveillance pour lutter contre le vol de smartphone et d’ordinateur

Installer un logiciel de surveillance sur vos périphériques (ordinateur, smartphone ou tablette), vous permet de les retrouver en cas de perte ou de vol. Si votre appareil contient des données et des informations sensibles, ceci est une solution préventive qui permet de le localiser et de le récupérer dans les meilleurs délais. D’ailleurs, en dehors de la fonction de géolocalisation, vous avez accès à d’autres atouts que vous découvrirez dans la suite.

La géolocalisation pour localiser votre appareil en un clin d’œil

En France, le vol de smartphone n'épargne personne, mais touche particulièrement les femmes et les enfants. Si vous souhaitez retrouver votre smartphone qui a été subtilisé, activez votre logiciel de surveillance. Avec la fonctionnalité dédiée à la géolocalisation, vous pourrez localiser votre appareil sans perdre de temps.

En Wi-Fi ou en données mobiles, l’application continuera de communiquer la position de votre dispositif de manière indétectable. Ce qui vous permettra d’intervenir rapidement à l’insu du détenteur.

De plus en utilisant un logiciel espion performant, vous éviterez les erreurs de localisation. Le système de géolocalisation mis à votre disposition permet d’afficher, sur votre interface, la position à un mètre près. Ce qui facilitera l’intervention de la police.

Surveillez les appels et échanges de SMS

Si vous craignez la divulgation de vos informations et données personnelles ou leur utilisation à des fins criminelles, vous pourrez transmettre les informations de votre interface privée aux autorités concernées.

Avec votre logiciel de surveillance sur mobile, elles auront accès au relevé des appels et pourront consulter les échanges de SMS. Ce qui leur permettra de remonter jusqu'à la source et d’intervenir au moment opportun.

Interceptez les données du navigateur et des autres applications

Toujours dans l’optique de protéger vos données et de recueillir le plus d’informations possible, vous pourrez consulter l’historique du navigateur, les fichiers multimédias et les contenus de nombreuses autres applications (Messenger, Snapchat, Instagram, Whatsapp, Skype, etc.). Par ailleurs, vous aurez l’opportunité de consulter l’activité sur les réseaux sociaux.

Cela vous permettra de déterminer si une personne malintentionnée utilise votre nom pour extorquer de l’argent à vos proches. Pour en savoir davantage, ce site vous aidera à découvrir toutes les fonctionnalités d’un logiciel de surveillance.