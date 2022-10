Quelle colle permet de bien sceller un médaillon funéraire en porcelaine ?

Les funérailles sont un moment douloureux où il faut dire définitivement adieu au proche que vous venez de perdre et où vous réalisez concrètement que vous ne le reverrez plus jamais. En dépit de tous ces facteurs, il y a des tâches dont vous devez vous occuper, comme celle de personnaliser la tombe pour que celle-ci soit reconnaissable. Pour cela, vous pouvez apposer un médaillon funéraire en porcelaine et le coller à la tombe.

Médaillon funéraire porcelaine

Les médaillons funéraires sont des objets qui contiennent des mentions ou des images faisant référence à une personne décédée. Ces médaillons doivent être apposés sur la tombe de la personne concernée afin que cette tombe soit reconnaissable parmi les autres tombeaux. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée aux éléments présents sur le médaillon, à savoir le texte et l’image qui y figurent. La matière dans laquelle le médaillon funéraire est conçu est également un facteur important, car il détermine la durabilité du médaillon, mais également son aspect esthétique et décoratif sur la tombe. Généralement, les médaillons funéraires sont faits en porcelaine parce qu’il s’agit d’un matériau facile à utiliser. Ce matériau offre par ailleurs un meilleur rendu pour les photos funéraires, ce qui en fait l’option idéale.

Caractéristiques d’une bonne colle

Pour coller le médaillon funéraire en porcelaine sur une tombe, il faut évidemment disposer d’une colle appropriée qui offrira une attache solide au médaillon. En conséquence, la colle qui permet de fixer un médaillon funéraire en porcelaine doit disposer des caractéristiques suivantes :

• offrir un collage solide et puissant, dont l’effet ne disparaît pas au fil des jours et des années ;

• adapté aux matériaux poreux et non poreux tels que la porcelaine, le marbre, le granit et autres minéraux naturels ;

• être fort et flexible, mais également durable et facile à utiliser ;

• résistant à l’eau, au gel, à la pluie ainsi qu’aux températures extrêmes de chaleur et de fraîcheur, à la dilatation, aux vibrations et aux rayons UV.

La colle pour porcelaine à utiliser pour coller un médaillon funéraire doit aussi être sécurisée pour les utilisateurs et permettre d’ajuster les erreurs liées au collage. Une bonne colle dispose d’un temps de flexibilité pour vous permettre de bien positionner le médaillon funéraire en porcelaine sur la tombe. Il y a également une procédure à respecter pour placer la colle et sceller le médaillon funéraire en porcelaine sur la tombe.

La première étape pour effectuer un bon collage sur la pierre tombale est de bien nettoyer cette dernière avant de poser le médaillon. En effet, il ne doit pas se trouver des obstacles entre le médaillon en porcelaine et la pierre sur laquelle le médaillon doit être posé. Nettoyez d’abord la pierre tombale avec des lingettes appropriées ou une serviette propre imbibée de gel hydroalcoolique afin d’éliminer la poussière ainsi que d’éventuels grains ou insectes. Ensuite, placez une quantité suffisante de colle au centre du revers du médaillon et posez-le à l’endroit où vous souhaitez que le médaillon soit mis. S’il s’agit d’une pierre verticale, munissez-vous d’un ruban adhésif pour faire tenir le médaillon. Généralement, vous disposez entre 2 et 10 minutes pour bien ajuster le médaillon avant que la colle ne commence à faire effet. Patientez ensuite un jour ou deux, selon l’indication sur la colle, avant de retirer le ruban adhésif et nettoyez une dernière fois le médaillon pour lui donner un nouvel éclat. Cela vous aidera aussi à enlever les traces que le ruban adhésif aurait laissé sur la surface du médaillon funéraire.