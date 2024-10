Comment savoir si mon logement est trop humide ?

Un excès d'humidité dans une maison est à l'origine de nombreux problèmes comme des taches d'humidité, le développement de moisissures ou l’apparition de salpêtre sur les murs.

Cette humidité peut provenir de plusieurs endroits. Une fois que vous connaissez la raison spécifique des traînées d'eau sur vos murs, vous pouvez réparer le problème et nettoyer les taches disgracieuses. Gardez à l'esprit que les taches d'humidité sont plus qu'un simple élément disgracieux - elles pourraient indiquer la présence de pourriture et la croissance de moisissures à l'intérieur du mur, il faudra donc veiller à réparer le problème dès que possible. Faire appel à un entrepreneur spécialiste du traitement des taches d'humidité et du salpêtre vous sera certainement d’une aide précieuse pour analyser et traiter les problèmes.

Quelles sont les causes de l'humidité à l'intérieur de votre maison ?

Le toit qui fuit

Les toits peuvent fuir lorsqu'ils sont endommagés. Les causes probables des dommages au toit dans les climats froids sont les barrages de glace. L'eau derrière ces barrages gelés s'accumule et se retrouve souvent sous les tuiles ou bardeaux. L'endroit le plus probable pour que cela se produise est directement au-dessus des murs extérieurs car l'air chaud s'échappe par le sommet des murs et fait fondre la glace. Lorsque cela se produit, des stries d'eau apparaissent près du haut des murs dans les pièces situées au dernier étage de votre maison.

Les gouttières obstruées

Les feuilles, les brindilles et autres débris s'accumulent dans vos gouttières à moins que vous ne les nettoyez régulièrement. Un mauvais écoulement ou un débordement permet à l'eau de s'infiltrer sous la couverture du tout ou de créer des problèmes d'eau aux fondations de votre maison. Si l'eau de votre toit est dirigée vers la fondation au lieu de s'en éloigner, vous remarquerez peut-être des traces d'eau sur les murs intérieurs près du plancher du premier étage ou descendant du plafond du sous-sol. De même votre citerne de récupération de l’eau de pluie a peut être une fuite invisible en surface.

L’humidité intérieure élevée

Parfois, les traces d'eau sur les murs intérieurs ne sont pas du tout causées par l'humidité à l'extérieur. Il existe plusieurs sources d'humidité à l'intérieur qui entraînent des taches d'humidité, y compris les activités domestiques, telles que la cuisine, la douche, le lavage des vêtements et même la respiration humaine et animal. La sur-utilisation continue des humidificateurs, des sèche-linge qui se ventilent dans l'espace de vie, des vides sanitaires sans pare-vapeur et des fuites de plomberie sont autant de problèmes que vous pouvez résoudre pour vous débarrasser du problème de niveau élevé d'humidité intérieure.

Une ventilation inadéquate

Si votre maison a un problème d'humidité entraînant des traces d'eau sur les murs intérieurs, la meilleure façon de résoudre le problème est d'augmenter la ventilation. La ventilation ponctuelle est l'utilisation de ventilateurs d'extraction dans les zones particulièrement humides de la maison, telles que la cuisine et la salle de bain. Si la ventilation ponctuelle n'est pas suffisante pour éliminer l'excès d'humidité, un système de ventilation mécaniquement contrôlé pour toute la maison doit être envisagé. Quel que soit le type de ventilation que vous choisissez, assurez-vous que les ventilateurs d'extraction ventilent vers l'extérieur, pas dans le grenier, le garage ou un autre emplacement intérieur.

Le salpêtre : causes et effets

Le salpêtre est l'un des problèmes qui peuvent affecter la maçonnerie et les revêtements d'une maison. Ce problème résulte de l'accumulation de sels solubles à la surface des murs qui sont transportés par l'humidité ascendante pour se déplacer vers l'extérieur.

Lorsque le salpêtre apparaît sur les murs d'une maison, c'est l'une des maladies les plus difficiles à résoudre. Le salpêtre apparaît généralement à la base des murs et se caractérise par une tache blanche et le gonflement et la désintégration des revêtements comme les peintures.

Pourquoi le salpêtre apparaît

Le salpêtre est le résultat du dépôt des sels dissous par l'humidité lorsque l'eau s'évapore de la paroi, laissant la matière solide entraînée à la surface de la paroi.

D'une manière ou d'une autre, les murs étant perméables à l'humidité, ils peuvent déplacer de l’eau depuis le sol extérieur avec des sels dissous vers l'intérieur.

Généralement, ce sont des sels du sol ou des sables qui ont été utilisés dans la construction du bâtiment contenant le salpêtre (sable non lavé ou sable de rivière).

Les effets du salpêtre

Bien que l'effet du salpêtre puisse sembler dans un premier temps négligeable car simplement peu esthétique en créant des taches disgracieuses sur les murs, la réalité est que le salpêtre peut causer de graves problèmes à la construction et une réduction significative de sa durabilité.

L'effet du salpêtre sur les murs peut être visible avec l'efflorescence «dépôt de sels sur la surface du mur», mais peut également être invisible en restant caché à l'intérieur du mur.

Son développement peut être responsables de la détérioration structurelle, de la perte de revêtements décoratifs et de l'évolution des conditions de vie et du confort. Les effets les plus courants sont les cloques sous la peinture et la détérioration des revêtements muraux.