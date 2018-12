Home » Business Legrand, acteur important pour le matériel électrique Business Legrand, acteur important pour le matériel électrique

La marque Legrand est de nos jours mondialement reconnue pour être l’un des leaders sur le marché du matériel électrique. Forte d’une longue expérience, cette firme a su s’ouvrir au marché international en proposant des produits de qualité novateurs, tout en maintenant des prix compétitifs. De fait, Legrand est désormais reconnue comme une entreprise solide et de confiance, fournissant tout type de matériel électrique. Grâce à son évolution au fil des décennies, la marque Legrand a su rebondir quand il le fallait en s’adaptant au marché assez vaste dans lequel elle fait ses preuves depuis longtemps. De fait, il est aujourd’hui impossible de manquer cette marque et les produits qu’elle propose lorsque vous cherchez du matériel électrique. Il est aussi logique de constater que toute cette expérience et toutes ces années au plus haut niveau ont permis de prouver la qualité des produits de la marque Legrand ainsi que le savoir-faire indéniable de cette dernière. Les faits sont encore plus frappants et forts de sens puisque les produits sont conformes aux normes européennes et françaises. Il va donc de soi que toute personne recherchant du matériel électrique de qualité orientera très facilement son choix vers Legrand.

Les origines de la marque Legrand et son histoire

Cela a tout d’abord commencé avec une entreprise orientée vers la fabrication de porcelaine de table, fondée en 1865. Il faudra attendre 1904 pour que Frédéric Legrand, Charles Alary et Jean Joquel reprennent l’atelier et fondent la marque à leurs noms : Legrand, Alary et Joquel. Le seul nom Legrand apparaitra à partir de 1924, tandis qu’à partir de 1919, en s’associant avec Jean Mondot, une branche “appareillage électrique” est créée. Petit à petit, le matériel électrique devient la principale activité de l’entreprise limougeaude. Le constat est que l’origine de Legrand remonte dans le temps mais cela n’empêche pas l’entreprise d’évoluer avec celui-ci. Dès 1955 par exemple, le simple logo change pour être associé à un petit électricien, preuve encore de l’implantation sur le marché du matériel électrique. Et c’est ensuite en 1966 que la marque ouvre sa première filiale en Belgique, et fait donc son premier pas à l’international.

Une marque qui s’adapte au marché mondial et qui rentre en bourse

Legrand a su s’implanter en bourse dès 1970, ce qui a permis un développement en interne très important. En effet, les actionnaires, en s’associant à l’entreprise, ont investi des capitaux qui ont eux permis de maximiser la croissance, ainsi que l’innovation au sein de la marque et de ses nouveaux produits. De plus, Legrand a toujours eu une motivation internationale et s’est donc très vite implanté dans d’autres pays : d’abord la Belgique en 1966, puis pour la première fois hors de l’Europe en 1977, au Brésil, pendant les années 1980 aux Etats-Unis et en Italie. Et encore aujourd’hui, l’entreprise est aussi connue pour acquérir de plus petites sociétés qui viennent compléter leur marché principal. De ce fait, Legrand s’associe avec des marques déjà leaders dans leur secteur, en confortant sa présence dans différents marchés gravitant autour de leur principale activité.

La diversité des gammes

Fort d’une expérience de plus d’un siècle, Legrand propose du matériel électrique de toute sorte. Considéré comme le leader de ce marché, la marque possède une gamme très diversifiée et innovante. Le but n’est pas simplement de vendre du pratique et de l’utile, mais bel et bien de combler les envies de chacun. Tous les goûts y passent pour les coloris et matières de prises par exemple. Pour ce qui est du matériel, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour des installations électriques : tableaux électriques, disjoncteurs, prises (téléphone, USB, TV, courant), interrupteurs, etc. Les modèles de la gamme Mosaïc sont très sobres et adaptés pour les décorations classiques, tandis que la gamme Céliane propose des versions personnalisables. Ainsi, Legrand offre une multitude de possibilités à ses clients si ces derniers souhaitent accorder le matériel électrique à leur décoration par exemple. Il est important de préciser que la marque s’assure d’une éco-conception, garantissant un véritable respect de l’environnement