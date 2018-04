Home » Web / Hi-tech Peut-on récupérer des données après le formatage d’un disque dur ? Web / Hi-tech Peut-on récupérer des données après le formatage d’un disque dur ?

Le formatage est une opération qui consiste à supprimer plusieurs données en une seule fois. Il est souvent fait pour libérer de l’espace sur un appareil surchargé ou installer un nouveau système d’exploitation. Dans ce cas, on copie les données jugées importantes sur un autre support numérique. Toutefois, on peut omettre de sauvegarder des fichiers importants. Heureusement, avec quelques astuces et un logiciel de récupération, on peut encore récupérer des données supprimées.

En quoi consiste vraiment le formatage ?

Le formatage est la préparation d’un support de données informatiques tel qu’un disque dur pour qu’il puisse enregistrer les données logiquement. Il y a deux types de formatage : celui de bas niveau et celui de haut niveau.

Le formatage de bas niveau encore désigné par le formatage physique prépare le disque dur à recevoir des données. Il est réalisé à l’usine au moment de la fabrication du disque dur pour inscrire les caractéristiques géométriques .

prépare le disque dur à recevoir des données. Il est réalisé à l’usine au moment de la fabrication du disque dur pour inscrire les . Le formatage de haut niveau crée un système de fichiers sur le disque dur de façon à permettre aux logiciels de stocker des fichiers sur le disque. Il peut être réalisé par l’utilisateur.

Le formatage est un moyen rapide et pratique de supprimer à la fois plusieurs fichiers répartis dans divers dossiers. C’est la meilleure alternative pour se débarrasser des fichiers qu’on n’arrive pas à supprimer avec la simple option suppression. Cependant, lorsqu’il est effectué par erreur ou sans précaution, il peut occasionner la perte de données.

Lorsque le formatage est fait, il supprime d’abord les entêtes de fichier et les chemins d’accès. C’est une suppression du système d’allocation, qui permet d’avoir accès aux fichiers en temps normal. Les fichiers sont toujours présents sur le disque dur, mais non accessible. Ainsi pour accéder aux fichiers, il faut nécessairement faire recours à un logiciel de récupération de données après formatage.

Comment récupérer des données après formatage ?

La première chose à faire, c’est de démonter l’unité de stockage immédiatement. Cela empêche le support de faire une écriture intempestive. C’est très important de procéder de cette manière pour pouvoir récupérer vos fichiers, surtout si la partition formatée est celle du système.

Une fois que c’est fait, vous pouvez vous servir d’un logiciel pour récupérer les données que vous avez perdues. Le logiciel est à installer sur un autre poste de travail auquel vous branchez le disque dur en mode esclave. Ensuite, procédez à l’analyse approfondie du disque dur pour avoir la liste des fichiers.

Après cela, vous devez choisir un système de fichiers pour la restauration des données. Le système varie en fonction du système d’exploitation : Fat 32 ou NTFS pour Windows, Ext3/4 pour Linux, et HFS pour Mac OS X.

Par ailleurs, il y a certains fichiers qui ne sont pas vraiment supprimés et qu’on peut récupérer sans recourir à un logiciel spécialisé. En dépit du fait qu’on puisse utiliser un logiciel de récupération pour récupérer un fichier word non enregistré, il y a une autre alternative. Il suffit d’accéder aux fichiers cachés en suivant ce chemin menu Outils, « Options des dossiers », l’onglet « Affichage » et l’option « Afficher les fichiers cachés ». À ce niveau, renommez simplement les fichiers TMP en .DOC et le tour est joué.

Il est bel et bien possible de récupérer des données après le formatage d’un disque dur. Il suffit de pour cela de trouver les bons logiciels.