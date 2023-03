Quelle différence entre le rotin et l'osier ?

Beaucoup de gens, y compris les vendeurs qui vendent des meubles ont tendance à croire que les meubles en osier et les meubles en rotin sont presque semblables. Par conséquent, les termes sont souvent utilisés de façon interchangeable pour traiter les meubles d'extérieur et d'intérieur que l'on trouve couramment dans les maisons pendant les mois d'été. Le fait est que les meubles en osier et en rotin relèvent de la même catégorie, mais il y a une différence remarquable entre les deux.

Le rotin est un parent proche du palmier. C'est un type de vigne qui pousse rapidement dans les jungles de la région sud-est. Il pousse en forme de poteau, et son diamètre varie entre un et trois pouces. Le rotin est l'un des bois les plus forts et possède la capacité de grandir jusqu'à cent pieds.

Contrairement au bâton en bambou, le rotin possède un noyau solide et est donc durable et même difficile à casser. Le noyau solide de rotin avec des grains verticaux est récolté, et est coupé en sections plus petites et est généralement cuit à la vapeur pour donner des formes variées. La peau extérieure du mât en rotin, qui est la peau, est généralement utilisée pour lier les joints des meubles.

D'autre part, l'osier n'est pas un matériau, mais une technique ancienne utilisée pour fabriquer des articles à partir de matériaux naturels, tels que le saule, la ruée, la ruée, le noyau de rotin et plus encore. Les matériaux naturels sont mouillés de sorte qu'ils peuvent être facilement tissés pour créer des meubles design en osier.

Voici la différence : le rotin est un matériau spécifique, donc les meubles en rotin sont fabriqués uniquement en rotin, mais les meubles en osier peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux tels que le bambou, la paille et même le rotin. Récemment, des matériaux synthétiques sont également utilisés pour la fabrication de meubles en osier.

En termes de polyvalence et de durabilité, les meubles en rotin sont beaucoup plus nombreux que les meubles en osier. Le rotin dispose d'un noyau solide et est disponible dans une gamme de couleurs naturelles. Osier les meubles, d'autre part, peuvent ou non être forts. Il varie fondamentalement avec le matériau utilisé pour la fabrication de meubles en osier.

Les meubles en rotin naturel sont sûrs de s'estomper s'ils sont exposés à la lumière du soleil. En conséquence, il est préféré pour l'intérieur seulement. D'autre part, les meubles en osier peint ou en matériau synthétique ne sont pas connus pour s'estomper lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. Par conséquent, ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.