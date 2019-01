Home » Business 3 bonnes raisons d’installer un brumisateur sur sa terrasse professionnelle ! Business 3 bonnes raisons d’installer un brumisateur sur sa terrasse professionnelle !

Un brumisateur de terrasse est un système qui permet de rafraîchir l’air durant les périodes chaudes. Il peut être un argument important pour un restaurateur ou un bar désireux d’attirer des clients en terrasse en été. Si vous n’avez pas encore de brumisateur, voici 3 raisons qui ne manqueront pas de finir de vous convaincre !

Le brumisateur, un confort très recherché

SI vous êtes un professionnel de la restauration, investir dans un kit de brumisation vous sera assurément rentable. Le brumisateur est pratique, car il permet de rafraîchir rapidement et simplement une zone extérieure. Si vous possédez un petit café avec terrasse par exemple, les clients apprécieront votre établissement pour profiter d’un moment rafraîchissant.

L’avantage principal du brumisateur est ce système pratique qui aboutit à un confort naturel en toutes circonstances. Vous pourrez apprécier le soleil pour bronzer ou déjeuner au soleil… sans craindre l’inconfort. En fonction de votre utilisation et de la surface à couvrir, il vous faudra choisir un modèle de brumisateur adapté à vos besoins. Sur le site www.brumisud.com, vous découvrirez les différences entre brumisateur haute pression et brumisateur basse pression.

Un kit de confort facile à installer et à utiliser

Le kit de brumisation est un modèle extérieur prêt à fonctionner. Son installation est rapide et très simple, pour vous assurer rapidement le confort que vous souhaitez apporter à vos clients. Certains modèles de kits de brumisation se fixent par exemple très simplement sur un mur.

En quelques minutes, vous disposerez alors du kit de brumisation dont vous avez besoin pour apporter un confort naturel à vos clients. Plusieurs modèles sont proposés sur le marché, pour s’adapter aux besoins de chacun. Les plus petites terrasses nécessiteront ainsi un modèle spécial terrasse (6m environ). Pour des besoins plus importants, on retrouve le brumisateur haute performance (10m environ). Vous pourrez également trouver le petit brumisateur nomade, le modèle multifonction, le brumisateur de jardin, etc. Un expert pourra tout à fait venir sur place pour évaluer avec vous vos besoins en la matière.

Pour l’utilisation, il n’y a rien de plus simple également. Il suffit d’ouvrir les vannes reliées au tuyau d’arrosage pour que votre système disperse des microgouttelettes d’eau et apporte le rafraîchissement souhaité.

Un appareil accessible à tous !

Le prix est un autre atout considérable du brumisateur. Cette installation pratique et utile au quotidien est à la portée de tous. Il suffit d’un petit investissement pour améliorer votre qualité de service et le confort de vos clients, en installant un kit de brumisation sur votre terrasse : les clients apprécieront et afflueront ! Cette notion de satisfaction de la clientèle est l’élément le plus pertinent dans le choix de ce type de dispositif. Par grosse chaleur, un client préférera votre terrasse rafraîchissante à celle d’un confrère qui ne leur fait pas bénéficier de ce genre de confort. Ainsi, votre investissement de départ se verra rapidement rentabilisé.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, le brumisateur offre un bon rapport qualité/prix. Par ailleurs, le brumisateur est également économique dans son fonctionnement quotidien, car il ne consomme qu’environ 1,5 litre d’eau par heure.