Home » Maison Choisir son kit d’occultation de clôture en lamelles Maison Choisir son kit d’occultation de clôture en lamelles

Concrètement, lorsque l’on dispose de son propre jardin, il existe quelques éléments qui peuvent nous empêcher d’en profiter pleinement. Si la tonte de la pelouse est désormais un non-sujet depuis l’achat du robot tondeuse/l’embauche d’un des enfants pour réaliser cette tâche/la pose de gazon artificiel/la force de l’habitude (entourez la mention adequat), c’est la proximité du voisinage qui est maintenant le sujet numéro 1 à l’approche de l’été. Alors pour passer les beaux jours en maillot de bain sans craindre le regard curieux de Untel derrière sa clôture ou de Unetelle quand elle arrose ses plantations, il faut opter pour une solution radicale : le kit d’occultation pour votre clôture.

Le kit d’occultation : à qui s’adresse-t-il ?

Derrière l’appellation “kit d’occultation” se cachent en réalité des lamelles occultantes. Celles-ci sont conçues pour se poser sur des clôtures rigides. De ce fait, elles ne s’adressent pas à tous les propriétaires de jardin, il faut en réalité disposer déjà d’une clôture en panneaux rigides.

Ensuite, il faut savoir que tous les kits d’occultation ne s’adaptent pas à toutes les clôtures.

Il faut dans une premier temps vérifier la longueur d’un panneau de clôture : certains panneaux mesurent 2 mètres, 2,5 mètres ou encore 3 mètres. Chaque kit d’occultation est conçu pour une longueur de panneau précise. Ensuite, il faudra surveiller la largeur des mailles de la clôture. Si les mailles sont de 40mm de large, il faudra trouver les lamelles aux bonnes dimensions.

A savoir : il existe désormais des lattes d’occultation dites “universelles” qui s’adaptent à toutes les largeurs de mailles. En effet, celles si se plient dans le sens de la longueur, pour s’adapter à toutes les dimensions. Elles ont en plus un pouvoir occultant beaucoup plus important.

Ensuite, la hauteur des lattes va dépendre de la hauteur de votre grillage rigide. En cas de besoin particulier, vous pouvez même couper les lattes. Cela dit, il vaut mieux tout de même prendre les bonnes lattes, de la bonne hauteur, plutôt que de tout recouper ! Le résultat sera plus net, et le tarif plus bas aussi.

Les différentes lattes d’occultation

Vous trouverez 4 types de lattes d’occultation principaux. Le premier, nous l’avons déjà abordé, il s’agit des lattes d’occultation universelles.

Ensuite, vous trouverez les lattes d’occultation en bois. Grâce un traitement autoclave de classe IV, elles sont imputrescibles. Vous n’aurez donc pas besoin de les traiter ou de les vernir avant de les poser, ni-même d’effectuer de fastidieux travaux d’entretien tous les ans. Néanmoins, les lattes en bois ne sont utilisables que si votre panneau de clôture possède un pli horizontal. Ce pli sert en effet à passer une barre transversale, sur laquelle vous visserez les lattes une à une pour ne plus qu’elles bougent. Sans ce pli, il est tout simplement impossible de poser des lattes en bois.

Les lattes d’occultation en PVC possèdent elles aussi de nombreux avantages. Elles se posent exactement de la même façon que les lattes en bois, si vous avez un panneau à plis. Vous les recevrez avec une lisse horizontale, qui vient se poser sur le dessus du grillage une fois toutes les lattes posées.

Si jamais votre grillage rigide ne possède aucun pli, il existe tout de même une solution pour vous ! Les lattes d’occultation à tresser sont idéales dans de cas là. Vous pouvez les tresser – toutes dans le même sens ou en quinconce – entre les fils horizontaux des panneaux. Rien de bien compliqué à mettre en oeuvre, il faut juste un peu de patience.

Les cas spécifiques

Il faut savoir qu’avec des lattes d’occultation sur votre grillage, vous augmentez grandement la prise au vent de votre clôture. En cas de tempête, une rafale plus forte que les autres pourrait endommager votre clôture toute entière. En réalité les risques sont vraiment minimes si vous scellez votre clôture profondément au sol. Néanmoins, si votre clôture est maintenue au sol avec des platines de fixation, il faut prendre des précautions adaptées. Nous conseillons dans ce cas de ne poser qu’une latte sur trois, pour limiter la prise au vent.

Si vous ne possédez pas de grillage rigide, il existe néanmoins des solutions pour vous aussi. Vous pouvez opter pour un brise-vue traditionnel en rouleau, qu’il soit textile ou en matériau naturel comme une canisse en bambou par exemple. La brande bruyère aussi plaît beaucoup car elle est 100% naturelle. Dans le même type que le kit d’occultation en lamelle, vous pourrez utiliser de la bande occultante en rouleau. Ce produit est encore méconnu car très récent, mais il permet de mettre en place le même type d’occultation sur des grillages à simple torsion ou des grillages soudés souples.

Disponible en deux coloris, il suffit de découper dans le rouleau de bande la longueur désirée. Cette bande souple doit ensuite être “tissée” dans les mailles du grillage pour le rendre occultant. En soit, cette technique n’est pas du tout difficile à mettre en oeuvre, et offre un pouvoir occultant à votre clôture de la même façon sur les lattes d’occultation sur un grillage rigide.