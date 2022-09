Les 3 principales figures chartistes

Une figure chartiste est une forme dans un graphique qui permet de décrire la tendance des prix, en fonction de ce qu’ils ont fait dans le passé. Les figures chartistes sont la base de l’analyse technique (Chartisme) et exigent qu’un trader sache exactement ce qu’il regarde ainsi que ce qu’il cherche pour mieux investir en Bourse. Pour les comprendre et en tirer profit dans le monde du trading, il faut donc connaître les différentes figures qui existent. Nous allons analyser les 3 figures chartistes les plus populaires que tout trader doit connaître pour négocier avec succès sur les marchés financiers.

À quoi servent les figures chartistes ?

Toutes ces figures chartistes sont utilisées pour mettre en évidence différentes tendances dans une grande variété de marchés. Certaines sont plus adaptées à un marché instable, tandis que d’autres le sont moins. Certaines figures sont mieux utilisées sur un marché haussier, d’autres sont mieux utilisées quand un marché est baissier. Cela étant dit, il est important de connaître la figure chartiste idéale pour opérer sur un marché particulier, car cela déterminera la possibilité de faire des profits.

Avant de commencer à analyser les principales figures chartistes, il est important que vous connaissiez les lignes de support et de résistance. La ligne de support fait référence au niveau auquel le prix d’un actif en Bourse cesse de chuter et récupère. Au lieu de cela, la ligne de résistance c'est là où le prix cesse généralement d’augmenter et redescend. La raison pour laquelle les niveaux de support et de résistance apparaissent, c'est parce que l’équilibre entre la demande et l’offre a changé. Lorsque la demande est supérieure à l’offre, le prix tend à augmenter et vice versa.

Quelles sont les principales figures chartistes ?

Pour commencer, il faut savoir qu'il existe trois types de figures chartistes : figure de continuation, figure neutre et figure de retournement. Dans la suite de cet article, nous vous présenterons une figure pour chaque catégorie. Cependant, gardez toujours à l’esprit que l’utilisation de figures chartistes dans le cadre de votre analyse technique ne signifie pas qu’un marché donné se déplace dans la direction prévue. Prenez-le comme une indication de ce qui pourrait arriver avec le prix d’un actif.

Double top (figure de retournement)

Un double top est une figure utilisée par les traders pour mettre en évidence les changements de tendance. Normalement, le prix d’un actif connaîtra un pic, avant de revenir à un niveau de support. Ensuite, il va augmenter une fois ou deux fois avant de reculer définitivement contre la tendance dominante.

Rectangle (figure neutre)

Le rectangle est une figure qui montre la consolidation au sein d'une tendance de marché. Cette figure marque un arrêt dans la tendance actuelle avant de poursuivre la tendance précédente. La 'pause' se traduit par la création d'un canal horizontal avec une résistance en-dessous du cours qui va limiter la progression des prix et un support sous le cours qui va lui aussi limiter la baisse des prix.

Tasse avec anse (figure de continuation)

La tasse avec anse est une figure chartiste de continuation qui est représentée par deux creux arrondis, l'un est plus profond et plus large que l'autre. La forme des creux traduit l'essoufflement des vendeurs. Dans cette situation, les acheteurs reprennent théoriquement la main.

En conclusion, toutes les figures chartistes présentées dans cet article sont des indicateurs d’analyse technique utiles qui peuvent vous aider à comprendre comment et pourquoi le prix d’un actif a bougé d’une certaine manière, et comment il pourrait se déplacer à l’avenir.