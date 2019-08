Home » Maison Trouver un serrurier à L’Isle-Adam pour l’entretien de vos serrures et portes Maison Trouver un serrurier à L’Isle-Adam pour l’entretien de vos serrures et portes

Les portes sont l’élément central de votre habitation. À chaque fois que vous pénétrez ou que vous sortez de chez vous, vous empruntez ce passage qui est garant aussi bien de votre bien-être que de votre sécurité. Afin de vous assurer des installations impeccables et efficaces pendant longtemps, il convient d’en prendre grand soin en suivant nos conseils.

Conseils pour prendre soin de vos portes

Pour démarrer, vous pourriez commencer par bien dépoussiérer vos portes. Le dormant doit aussi être nettoyé pour faciliter le mouvement du battant. Par ailleurs, il faudra bien graisser les gonds, pour éviter qu’ils ne fassent du bruit. Pour le nettoyage des poignées, du détergent ou de l’eau savonneuse fera l’affaire.

Pour éviter que vos portes en bois ne se tannent avec le temps, un simple coup de chiffon humide suffit sur une porte peinte ou en bois laqué.

Sur une porte recouverte de vernie il faudra utiliser du lait de cire, de l’huile d’olive ou encore du vinaigre blanc pour frotter avec un chiffon en laine ou en coton. Assurez-vous également de l’état des jointures pour vous assurer une bonne isolation.

Entretenir vos serrures

Une serrure est un élément complexe constituant une porte. À force de la manier plusieurs fois par jour, il peut arriver que le barillet soit moins réceptif et se détériore entraînant ainsi des blocages.

Pour éviter ce type de désagrément, il vous suffit d’en graisser l’intérieur régulièrement avec un lubrifiant non gras. Il est possible d’en trouver avec un spray et faciliter ainsi votre entretien.

Faites également attention à ne pas forcer les clés dans les serrures afin de ne pas endommager les serrures. Pour vous assurer un service de qualité cependant, vous pourrez toujours trouver un serrurier à L’Isle-Adam pour un dépannage rapide.

Demander conseil à un serrurier expert

Trouver un serrurier à L’Isle-Adam, vous assurera de régler tous vos soucis de portes et de pouvoir conserver durablement vos installations. En cas de travaux plus importants, ce dernier sera en mesure de vous apporter son expertise et de vous fournir du matériel et des services de qualité.