Home » Sport La Raffa Volo aux jeux olympiques ! Sport La Raffa Volo aux jeux olympiques !

La raffa volo aux jeux olympiques, en voilà une nouvelle surprenante et inattendue pour la très grande majorité des français, ne connaissant évidemment pas ce jeu dont le nom ne résonne pas français.

Qu’est-ce que la Raffa Volo ?

La raffa volo est un jeu de boules, dont la fédération internationale est rattachée à la confédération Sport Boule avec la pétanque et la boule lyonnaises, deux jeux bien mieux connus des français, de Marcel Pagnol et sa célèbre partie de boules à Dylan Rocher le jeune tireur d’élite qui gagne toutes les compétitions passant sur l’équipe TV.

Mais la raffa volo est un jeu né en Italie. Il se pratique sur un revêtement synthétique, ce qui rend le terrain d’une sensibilité incomparable à n’importe quel autre jeu. Cela roule bien plus que sur une table de billard, à titre de comparaison. De plus, les boules sont en matière synthétique, pour ne pas dire plastique. Elles sont grosses, voire très grosses car le diamètre imposé est de 105 à 107 mm. Et le poids est de 920 à 950 grammes.

Les jeux sont encadrés de planches qu’il est interdit de toucher, sauf dans certains cas précis après un tir. Le tir, c’est de là dont le jeu tire son nom justement. Car lorsque le bouliste veut « dégommer » comme disent les enfants, il doit annoncer Raffa s’il tire de roule, ou Volo s’il va tirer directement sur la cible. Une marge d’erreur très petite est tolérée pour le volo.

Et la distance ? c’est là que c’est assez dingue. Cela se joue dans des jeux allant jusqu’à 26,50 mètres.

Un vrai sport

Au vu de la distance, et de la précision infernale qu’il est nécessaire de maintenir tout au long d’une partie, ce jeu est un sport dans toute sa splendeur. En Italie, les meilleurs joueurs ont d’ailleurs très souvent un statut de joueur semi-professionnel.

Et les jeux olympiques alors ?

Ces trois sports sont déjà mondiaux avec presqu’une centaine de pays affiliés, et des centaines de milliers de licenciés. En raffa volo comme en pétanque ou lyonnaise, il y a des championnats de monde. Ce n’est donc pas une boutade car en effet, la confédération du sport boule, rappelons-le constituée de la Raffa Volo, de la Boule Lyonnaise et de la Pétanque et jeu Provençal, est une candidate très sérieuse pour intégrer le programme officiel des jeux olympiques de Paris en 2024.

Les représentants de ces sports sont persuadés que leur heure est venue. Le fait que ce soit à Paris est un vrai avantage car la France pourra y voir des médaillés potentiels. Mais aussi l’Italie, la Thaïlande, l’Argentine, certains pays africains. Seul bémol, les américains ne sont pas vraiment doués dans ces sports et ne voteront pas pour ces sports sans contrepartie. Verdict dans les prochains mois.