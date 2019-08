Home » Business Termaloc : le leader de la location de matériel de travaux publics Business Termaloc : le leader de la location de matériel de travaux publics

Pour réaliser de grands travaux, ce n’est pas toujours évident d’acheter les matériels dont on a besoin. La location est une alternative plutôt avantageuse d’autant plus qu’elle ne nécessite pas un investissement conséquent : c’est l’idéal pour les travaux publics. Pour combler ce besoin, la société Termaloc, met à votre disposition toute une série de matériels nécessaire à la réalisation desdits travaux. C’est d’ailleurs cette particularité qui fait de lui un leader incontesté dans ce domaine.

Notre gamme de matériel de compactage

Des pilonneuses à la plaque vibrante, le rouleau tandem, rouleau auto porté et le compacteur de tranchée type Ramax. Autant sont les matériel et engins de travaux publics que nous mettons à la disposition des professionnels pour la réalisation des travaux. Cela dit, nous nous employons à proposer les meilleures machines de meilleures marques. Notre gamme Atlas Copco, spécialiste et leader du compactage pour tout ce qui touche aux VRD ou encore aux tranchées est composés d’un certain nombre d’engins tout aussi vital que performant. Nous comptons donc :

La pilonneuse de 70 kg

La plaque vibrante de 75 kg/110 kg/350 kg.

Les Rouleaux compresseurs et les compacteurs statiques

En matière de compactage, le fonctionnement des rouleaux compresseurs est plutôt simple à comprendre. En effet, de par leur poids, ils agissent sur la densité des sols puisqu’ils sont des engins de grande masse. Montés sur une ou des roues cylindriques, ils compactent le sol tout en le lisant.

Compte tenu de la densité des travaux que vous aurez à faire, vous pourrez utiliser certains modèles dont le poids est inférieur à une tonne. Ceux-ci sont plus faciles à manœuvrer, occupent moins d’espace. Raison pour laquelle ils sont parfaitement adaptés aux chantiers de petite taille. Par contre, si la surface à compacter est importante alors, nous vous recommandons un compacteur de type véhicule. Bien qu’il soit moins précis que le précédent, sa masse lui permet d’être plus efficace dans ce registre. La gamme de Termaloc comprend en plus des rouleaux tandems 140 cm, des VM5 monocycles.

Pilonneuse et plaque vibrante

À l’inverse du rouleau compresseur, la pilonneuse fonctionne en fonction du principe mécanique. En d’autres termes, il s’agit tout simplement d’une plaque en acier qui est actionné par un moteur essence ou diesel. De petite taille et surtout maniable, il est très précis dans la réalisation des tâches telles que le compactage d’une tranchée. Quant à la plaque vibrante, son utilisation est plus appropriée sur une importante surface de travail.