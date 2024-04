En tant que propriétaire de poids lourd (C, C1, CE, CE1), votre permis doit régulièrement être renouvelé. La périodicité du renouvellement sera faite selon votre âge et surtout selon votre aptitude à conduire. De ce fait, vous devez obtenir un avis médical avant la délivrance d’un nouveau permis. Mais comment cela se déroule ? Découvrez dans cet article comment renouveler votre permis poids lourd.

L’examen et la visite médicale pour l’obtention du permis poids lourd

La visite médicale est la première étape si vous voulez renouveler votre permis poids lourd. Pendant votre visite médicale pour faire une demande de renouvellement, votre médecin en charge devra en qualité de spécialiste vérifier votre acuité visuelle et votre aptitude médicale. Il faut noter qu’une périodicité devra être respectée pour le passage de votre examen médical et des particularités seront exigées si vous avez au-delà de 60 ans. Le contrôle médical devra être fait tous les 5 ans si vous exercez le métier de conducteur routier et que vous avez moins de 60 ans. Il sera nécessaire tous les deux ans si vous avez entre 60 et 76 ans. Par contre, si vous avez près de 76 ans, vous devez faire le contrôle médical chaque année. Notez tout de même que le permis poids lourd perd sa validité si votre visite médicale est dépassée. Puisque c’est une visite spéciale, munissez-vous de votre formulaire Cerfa n°14948*01 et votre formulaire Cerfa n°14880*02.

Faire la demande de renouvellement de permis poids lourd

Pour renouveler votre permis poids lourd, vous devez vous rendre sur le site officiel de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) en cliquant ici. Une fois sur la plateforme, vous devez créer un compte en suivant les indications prévues pour faciliter votre inscription. Dès que vous validerez votre inscription, cliquez sur le bouton prévu pour la demande de permis de conduire puis remplissez le formulaire demandé.

Les documents à fournir pour renouveler votre permis poids lourd

Pour valider votre inscription, certains documents officiels vous seront demandés. Il s’agit de :

justificatif d’identité (passeport, carte nationale d’identité) ;

justificatif de régularité du séjour au cas échéant ;

justificatif de domicile ;

photo d’identité numérique ;

permis de conduire ;

contrôle médical complété par un médecin agréé.

Dès que vous finissez votre demande en ligne, confirmez l’enregistrement de votre demande qui vous sera envoyée par mail. Par ailleurs, vous devez suivre l’avancement du dossier jusqu’à la réception de votre nouveau permis de conduire.