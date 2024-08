Je mettrai cette liste au fur et à mesure. Le classement par prix est celui qui me demande le plus souvent par email ou sur Instagram (@verygoodlord), bien que ce ne soit pas mon préféré. Les prix indiqués ici sont indicatifs seulement. Si vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas à enrichir cette liste en laissant un commentaire avec vos propres expériences, qu'elles soient positives ou non. Si vous voulez acheter un costume, je vous recommande de lire ce premier article au préalable, ce qui est très important de comprendre comment choisir un costume correctement, puis revenir à cette liste. C'est une liste créée après de nombreuses années de tests et de discussions.

Vas-y, vas-y !

Voici la carte d'adresse suivie d'une description de l'adresse unique.

De 250 à 400 euros

Seulement pret-à-porter (PAP) à ce niveau de prix. Mais il vaut mieux avoir un bon PAP retouché qu'une mauvaise coutume.

ANTHONY BOY — PAP — Costumes bon marché et bien faits. Prix : 250 et 275 euros — http://www.anthonygarcon.com

De 400 à 900 Euro

Le début de la petite mesure (PM) de qualité. Pour ce prix, nous commençons à voir des finitions faites à la main. Il y a aussi un bon prêt-à-porter (PAP).

TRUST — PM — Excellent premier prix à PMin Paris. Voir mon test. Voici lecélèbre lien secret pour réserver votre rendez-vous. Prix : 490 euros les 2 pièces et 640 euros les 3 pièces — http://www.confident-paris.com/

De 900 à 1500 Euro

Une série dans laquelle nous trouvons beaucoup de travaux à l'aiguille, vestes tissées faites par de beaux ateliers italiens. Beaucoup de petites mesures (PM) et un peu prêt à porter (PAP).

OFFICINE ♥ — PM — Testé et approuvé. Lisez mon article. Excellente boutique tenue par un gentleman de la gentillesse rare.Prix : à partir de 1450 Euro — http://officine-paris.fr/THE

MARC GUYOT — PM — PAP — Il est maintenant une référence pour les amateurs du look « année 30 ». Prix : environ 1000 Euro — http://www.marcguyot.com

Entreprise de déménagement 1500 Euro

Nous trouvons très belle Petite-Measure (PM) à ce niveau de prix, et un prêt-à-porter de haute qualité (PAP).

JEAN-MANUEL MOREAU ♥ — PM — Excellent Premier ministre italien d'Orazio Luciano. Testé et approuvé (article bientôt). Je le recommande vivement. Prix : à partir de 2300 Euro — http://jeanmanuelmoreau.com

Grande couture enParis

, France Seuls les meilleurs tailleurs de Paris. Cette liste contient les tailleurs sur mesure, également appelés « Bespoke », qui servent à Paris.

CAMPS DE LUCA — Une institution parisienne qui se distingue par son art. Reconnu par tous les critiques comme l'une des meilleures maisons de Paris. http://campsdeluca.com/

Le Bonus !

Pour aller plus loin, voici quelques autres tailleurs parisiens à tester :

Djay — http://www.djaytailleur.com/

Pierre Talamon — http://pierretalamon.com/

Liste Rouge — http://www.listerouge.fr/

Lanieri — https://www.lanieri.com/fr

Jean Luc Rambure —

Hervé Klodawski —

Emanuel Visher — http://emanuelvischer.com/

Paul Grassart — http://www.paulgrassart.com/

Maison Sirven — fermé fin 2019

Autres marques de costumes qui n'ont pas de boutique à Paris

BOGLIOLI — PAP — Le spécialiste de la veste confortable et légère. Prix de 850 à 1.200 Euro http://www.boglioli.it

— http://www.marianorubinacci.net/ suivre...

CetteLa liste n'est pas absolue, et elle devrait constamment évoluer au fur et à mesure que je découvre et teste. N'hésitez pas à l'enrichir en laissant un commentaire avec vos propres expériences, qu'elles soient positives ou non.

Bon-Shop.

Arnaud