La trottinette électrique, le nouveau moyen de locomotion à la mode

La trottinette électrique Kaabo Mantis GT, c’est sans contexte la nouvelle petite bombe mise sur le marché actuellement. Elle est puissante et équipée de deux roues motrices. Pour alimenter son moteur, elle dispose d’une batterie à l’lithium de 60V. Sa vitesse peut atteindre les 60km/h et son autonomie est de 120 km. Vous avez donc devant les yeux une trottinette performante qui sera parfaite pour vos déplacements quotidiens.

Puissance et confort

Les marques de trottinettes redoublent de créativité et ne cessent de nous impressionner. Ce tout nouveau modèle Mantis est sans aucun doute une très belle découverte pour tous ceux qui aiment la vitesse, le confort. Elle ravira tous les amateurs de trottinettes électriques. Elle allie la performance et la polyvalence. Elle est vendue bridée à 25km/h et de ce fait, elle est conforme à la loi en vigueur. La marque Kaabo est reconnue pour ses modèles très haut de gamme. Avec cette nouvelle trottinette disponible en différentes couleurs vives et très urbaine, elle fera le plaisir de tous les citadins grâce à son florilège d’atouts. Elle vous suivra partout que vous alliez en vacances ou au travail.

De belles sensations en perspective

La trottinette électrique est aujourd’hui un moyen de déplacement complètement dans l’air du temps. Elle est accessible à tout âge. La trottinette électrique Mantis GT vous procurera de belles sensations, mais elle sera aussi se montrer utile, sûre, fiable au quotidien pour effectuer des trajets plus ou moins longs.

Elle affiche un poids relativement léger pour son gabarit : 28kg.

Son transport peut se faire aisément, il est aidé par le fait qu’elle soit pliable.

Son design, sa puissance plairont aux plus jeunes et aux plus âgés.

Au vu de ses nombreuses performances, c’est tout simplement une opportunité à saisir si vous aimez les balades. Originale et novatrice, la trottinette électrique est en train de gagner ses lettres de noblesse.