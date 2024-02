Comment utiliser l'assurance-vie pour prévoir un avenir confortable ?

L'assurance-vie est un contrat d'assurance particulier dont les avantages vont au-delà d'un classique versement financier. Elle constitue particulièrement une épargne non négligeable pour mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur et assurer un avenir financier confortable. Comment l'utiliser pour réellement en profiter ? Nous vous expliquons cela en détail dans ce billet.

Pourquoi l'assurance-vie est-elle importante pour votre avenir financier ?

Une assurance-vie est importante pour votre avenir financier puisqu'elle aide à constituer un capital pour financer facilement les études de vos enfants, la construction de votre maison ou d'autres projets de vie importants. C'est surtout une solution efficace pour générer des revenus complémentaires, préparer sa retraite et garantir la transmission d'un patrimoine en cas de décès. En souscrivant ce contrat d'assurance, vous pouvez accumuler suffisamment de fonds pour prendre une retraite confortable et couvrir les éventuels frais médicaux de vos vieux jours.

Ce dispositif est en effet une enveloppe fiscale qui permet d'avoir accès à une grande diversité de placements financiers. Le principe est le suivant : vous versez des primes qui seront ensuite investies par votre assureur dans des supports financiers. Il peut s'agir par exemple des unités de comptes ou des fonds euros. Ces supports d'investissement vont générer des gains ou prendre de la valeur, ce qui va augmenter le capital de votre compte assurance-vie. Comme vous pouvez le voir sur le site d'Agipi, le mode de gestion reste flexible et la fiscalité est très avantageuse.

Les avantages d'un plan d'assurance-vie adapté à votre profil

Souscrire un plan d'assurance-vie adapté à votre profil vous permet de constituer une épargne sur le long terme et sans contraintes. Les versements seront effectués selon vos revenus et vous pouvez choisir les supports d'investissement sur lesquels vous désirez placer votre mise. Vous bénéficiez d'un taux de rendement élevé (entre 1,5 % et 3 %) et d'une fiscalité allégée.

Votre capital grossit au fur et à mesure vous permettant de donner vie à vos projets les plus précieux ou pour préparer votre retraite. Un plan d'assurance-vie élaboré en tenant compte de votre profil peut surtout vous permettre de bénéficier de revenus complémentaires pour la retraite. Vous pouvez opter pour des retraits réguliers de votre compte ou la transformation du capital accumulé en rente viagère. Cette dernière vous sera versée par votre assureur jusqu'à la fin de votre vie.

Un plan d'assurance-vie adapté à votre profil peut aussi être un excellent outil dans la transmission de votre patrimoine. Il donne notamment la possibilité de choisir vos héritiers ou bénéficiaires en cas de décès prématuré. Ils bénéficieront, eux aussi, d'une fiscalité avantageuse. Par exemple, le capital qu'ils recevront ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu (IR).

Bien que l'assurance-vie présente généralement de nombreux avantages, il est important de savoir choisir sa police d'assurance pour en tirer le meilleur profit. Commencez par déterminer le montant optimal de la couverture. Pour une assurance-vie, l'idéal est de partir sur un montant équivalent à 5 fois, voire 10 fois, votre salaire annuel au moins. Il ne s'agit cependant que d'une règle de calcul à titre indicatif, car selon plusieurs facteurs comme les charges financières de votre famille et les dettes en cours, ce montant peut augmenter ou au contraire diminuer.

Vous devez ensuite décider du type de police que vous voulez entre l'assurance-vie permanente et l'assurance-vie temporaire. La première vous couvre durant toute votre vie. Elle constitue le choix par excellence pour s'assurer une retraite aisée et profiter d'autres avantages. Comme son nom l'indique, la seconde offre une couverture temporaire qui s'étend généralement sur une période de 10 à 30 ans. Elle est la moins chère des deux. Les bénéficiaires choisis ont droit au capital de l'assurance que si le titulaire décède durant la période de couverture.

Une fois votre décision prise en tenant compte de vos besoins, procédez à des demandes d'assurance-vie auprès de plusieurs assureurs. Soyez sincère et honnête dans les renseignements que vous allez leur fournir concernant vos choix de vie, votre état de santé, vos antécédents médicaux ou professionnels, vos habitudes, etc. Comparez les différentes offres reçues après la phase de demande. Vous pouvez vous servir d'un comparateur de devis d'assurance-vie en ligne pour accélérer les analyses.

Lisez attentivement les termes et les conditions de chaque proposition de contrat et notez tous les points positifs, mais aussi les points négatifs. Le but est de dénicher la meilleure offre, celle qui répond parfaitement à vos besoins et vos objectifs, mais à un prix abordable. Les critères essentiels de comparaison sont :

les primes,

les supports d'investissement disponibles,

les taux de rendement ,

, les limites de couverture,

le mode de gestion,

les frais annexes (frais d'adhésion ou de clôture, de gestion, d'arbitrage, etc.),

les conditions de fermeture de contrat.

À défaut de faire seul le choix de votre police d'assurance-vie, vous pouvez vous faire accompagner par un expert tel qu'un courtier ou un conseiller en assurance. Ce professionnel maîtrise le marché et peut vous aider à effectuer les analyses et les études nécessaires pour trouver la police d'assurance-vie la plus avantageuse pour votre profil.