Home » Sport Bâtiments sportifs : quelles sont les normes ? Sport Bâtiments sportifs : quelles sont les normes ?

Comme tout établissement accueillant du public, les bâtiments sportifs (stade, gymnase, terrain de tennis, etc…) doivent respecter de nombreuses normes destinées à sécuriser le public. Le bâtiment sportif rentre dans la définition des ERP, soit établissement recevant du public. L'article R123-3 du code de la construction et de l'habitat stipule que les constructeurs et exploitants sont tenus de mettre tout en oeuvre pour sécuriser les personnes et respecter les règles d'hygiène définies.

Les grands principes et lois sur la sécurité des bâtiments sportifs

Les établissements sont classés par catégorie en fonction de la capacité maximum de personnes qu'ils peuvent accueillir. Ces places peuvent être assises ou des espaces réservés au public. La 1ère catégorie peut accueillir plus de 1500 personnes tandis que la 4ème catégorie moins de 300. Ces chiffres s'entendent personnel de la structure compris.

Comme tous les bâtiments publics, les bâtiments dédiés au sport doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. De nombreux articles du code de la construction et de l'habitation sont dédiés à faire respecter cet accès. Le permis de construire pourra même être suspendu en cas de négligence de cet aspect légal.

Une commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNES) a été également créé pour homologuer les bâtiments accueillant des manifestation sportives. Tout exploitant se doit aussi de recenser ses équipements à l'administration afin de les déclarer sous peine de contraventions. Les équipements sportifs eux-mêmes se doivent de respecter les exigences de sécurité. C'est le cas par exemple des cages de football, de handball.

Enfin, les établissements sportifs doivent respecter certaines règles relatives à l'hygiène et à la sécurité. Certains aménagements comme les piscines ou les espaces de baignade aménagés se doivent d'être propres et respectueux de l'hygiène.

Faire appel à un spécialiste de la construction de bâtiments sportifs est donc primordial pour respecter les normes en vigueur.