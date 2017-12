Formez-vous dans le domaine des jeux vidéos

Devenir concepteur de jeux vidéo : quelles missions?

En tant que concepteur de jeux vidéo, vous serez amené à écrire une histoire ou un scénario qui puisse plaire au public cible ; imaginer les personnages en lien avec cette histoire (physionomie, caractères, apparence physique…) ; imaginer des décors originaux, fantastiques ou très proches du réel ; définir avec clarté les règles du jeu tout en mettant en évidence l’existence de plusieurs niveaux de difficulté selon les compétences des joueurs ; apporter des améliorations à vos créations et prendre du recul sur votre projet pour vous adapter à la demande ; calculer les frais liés aux coûts de création pour ne pas travailler à perte et que chacune de vos heures rentre dans le budget alloué à la création du jeu vidéo. Enfin, vous pourrez faire tester votre prototype avant de le soumettre à validation.

Les qualités nécessaires pour intégrer ce milieu

Concevoir des jeux vidés est un métier passionnant qui demande néanmoins beaucoup de rigueur et de passion. Plusieurs tâches vous seront demandées, et les maîtriser vous demandera de la patience et de la persévérance. Le prérequis indispensable est, cela va de soi, d’aimer jouer aux jeux vidéo. Pour une fois, vous n’aurez plus à vous faire traiter de fainéant ou d’ asocial lorsque vous jouez : vous deviendrez professionnel des jeux vidéo ! Jouer est essentiel pour différentes raisons. Tout d’abord, “avoir la main” est indispensable pour détecter les moindres imperfections qu’on trouve en jouant chez les meilleurs comme chez les moins bons créateurs de jeux vidéo. Mais c’est aussi important de se tenir informé des nouveautés en la matière, de ce qui se fait et qui ne se fait plus, des tendances du marché, des modes actuelles en terme de jeux, de dessin, de thèmes… Il faut donc être très fin joueur mais aussi visionnaire et même gestionnaire ! Votre imagination doit déborder d’idées certes, mais ces idées doivent aussi être cohérentes et bien organisées. En plus de toutes ses compétences personnelles, le concepteur doit être capable de s’intégrer à une équipe de professionnels rompue à toutes les techniques d’illustration, de design, d’intégration, de programmation, d’ingénierie de graphisme et d’animation. Ce fort esprit d’équipe devra aussi être accompagné d’une culture générale accrue pour vous faire une place parmi vos concurrents, et d’une bonne culture du jeu en général.

Comment vous formez à ce métier?

Une fois que vous avez en poche votre culture générale du jeu et votre grande motivation, il est temps de franchir le cap et de vous inscrire dans une ecole jeux vidéo ! Vous en trouverez quelques-une en France qui sont vraiment compétentes et reconnues, comme le Studio Mercier à Paris. Dans cette école supérieure de conception 3D, vous pouvez vous former au métier de concepteur de jeux vidéos mais également à d’autres branches de la conception, comme la 3D, le graphisme, l’animation, le game design, etc. Toute l’équipe d’enseignants et de direction vous accueille et vous dévoile les techniques essentielles à la conception. Avec des professionnels ayant notamment participé à la création de films d’animation comme “La Princesse et la Grenouille”, “Gang de Requins”, “Tarzan 2” ou “Igor”, vous serez entre de bonnes mains !

Après votre formation, nous pourrons vous recommander pour rejoindre une entreprise solide et éviter les écueils des développeurs indépendants (voir cet article du monde).