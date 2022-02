Home » Tech Les Téléphones Pliables Valent-ils la Peine d’être Acheté ? Tech Les Téléphones Pliables Valent-ils la Peine d’être Acheté ?

D’un côté, il y a les Smartphones tactiles. De l’autre, il y a les Smartphones pliables. Cette dernière version attire l’attention en donnant accès à un écran beaucoup plus grand et qui se distingue par son aspect pliable. Beaucoup d’entre nous a entendu ce moment pour voir en œuvre ou manipuler un téléphone dont l’écran se plie en deux. Mais avec le prix exorbitant qu’il affiche, certains restent encore sceptiques à l’idée d’acheter un smartphone pliable. Technologiquement parlant, ces téléphones dernier cri sont très impressionnants. Mais d’un point de vue pratique, que valent-ils ? Il est temps de décider si un téléphone à écran rabattable vaut la peine d’être acheté aujourd’hui.

Quelles sont les particularités des smartphones pliables ?

Le smartphone rabattable est une technologie encore récente, mais son fonctionnement et son mode d’utilisation sont assez simples. Il se caractérise par la capacité de son écran en OLED à se plier en deux ou en trois. Le pliage et le dépliage s’effectuent au niveau de la dalle via des charnières robustes, capables de résister à de multiples processus de pliage. Le mode de pliage diffère d’un modèle à un autre. Alors que certains modèles sont pliés verticalement et s’ouvrent tel un livre, d’autres existent avec un pli horizontal et se referment comme un clapet.

Quel intérêt d’acheter un smartphone pliable ?

Un appareil deux en un

Avoir un appareil portable deux en un qui s’utilise à la fois comme portable et comme tablette, c’est le premier but de cette technologie. Avec un smartphone flexible, vous pouvez profiter des avantages d’une tablette, sans renoncer aux différentes fonctionnalités d’un Smartphone classique. Vous aurez ainsi accès à un écran beaucoup plus grand, mais qui une fois plié devient compact, ergonomique et pratique à transporter dans une poche. Cela vous évite d’avoir à emporter deux appareils avec vous.

Flexibilité et mobilité

Le smartphone rabattable est conçu pour ceux qui ont besoin d’un grand écran, mais qui ne disposent pas de suffisamment d’espace pour le transporter. Pour un usage professionnel, cet appareil peut s’avérer utile dans de nombreuses situations, et ce n’importe où et à tout moment. Pour cela, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées afin de rendre l’appareil fonctionnel et pouvoir remplacer un ordinateur et une tablette. C’est par exemple le cas de modèle Z Fold 3 qui a intégré l’utilisation du stylet S-Pen pour faciliter son utilisation.

Polyvalence

Doté de double écran, le Smartphone pliable permet une immersion tactile multi-fenêtres pour des travaux multitâches. Il peut afficher plusieurs contenus à la fois sur un seul et même panneau OLED. Il peut également exécuter deux applications côte à côte. Ce n’est pas tout, l’écran flexible qui peut s’étendre et se fermer en s’enroulant vous permet de travailler, de regarder du contenu multimédia, de faire des appels visioconférence, d’éditer des documents, de lire plus confortablement, ou simplement pour surfer sur Internet avec un plus grand affichage et avec une image immersive et de haute qualité.

Robustesse et durabilité

C’est sans doute la grande question que les utilisateurs se posent, à savoir si les smartphones à écran pliable sont durables et robustes. L’écran est-il suffisamment solide pour ne pas se casser à force de s’ouvrir et se plier ? Qu’en est-il de la charnière ? Le problème réside précisément dans la construction de ce point d’articulation, sans parler de l’accumulation de particules de poussière. Pour contourner ces failles, la robustesse et le mécanisme de la charnière ont beaucoup amélioré pratiquement chez tous les fabricants.

Dans le cas de Samsung, la marque confirme utiliser du verre pliant très fin et résistant sur ses appareils. Ces écrans peuvent se plier et s’ouvrir environ 200 000 fois sans problème. De plus, elle utilise la charnière Hideaway dotée d’un système de balayage pour éliminer les particules de poussière. Quant à Huawei, vous pouvez acheter p50 pocket en toute confiance, puisque la marque utilise une charnière multidimensionnelle renforcée et brevetée qui ne laisse aucun interstice apparaître lorsqu’il est plié.