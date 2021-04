Home » Tech Comment utiliser Autocad ? Tech Comment utiliser Autocad ?

Qu’ est-ce qu’AutoCAD ?

AutoCAD peut être défini comme l’utilisation de systèmes informatiques pour faciliter la création, la modification, l’optimisation d’une conception. Dans ce cas, nous pouvons créer des dessins 2D et 3D utilisés dans la construction et la fabrication. Il a été développé par John Walker en 1982 avec l’aide d’AUTODESK et le maintenir avec succès. Il est le plus couramment utilisé pour créer et modifier des conceptions 2D & 3D pour la rédaction professionnelle avec des informations de mesure détaillées sur la conception conceptuelle et la mise en page du produit, également disponible en 14 langues différentes par rapport à l’emplacement. Les utilisateurs peuvent personnaliser le logiciel CAO avec des applications complémentaires disponibles selon les exigences du projet. Le réglage des outils spécialisés par l’utilisateur peut être fait pour visualiser et concevoir le produit dans la modélisation filaire et de surface. Largement préféré dans les industries de la mécanique, des télécommunications, du génie civil, architectural. Il est à la demande des étudiants et des industries en raison de ses exigences.

A lire également : Nouvelle norme européenne RGPD : qu’est-ce qui change réellement ?

Raisons de Implémentation des systèmes

Pour augmenter la productivité du concepteur.

Améliorer la qualité du design.

Pour créer une base de données pour la fabrication.

Améliorer la communication par la documentation.

Avant d’implémenter ce logiciel, tous les ingénieurs utilisaient des dessinateurs et des feuilles pour dessiner un produit. Il a fallu tellement de temps à un concepteur pour concevoir un produit. Si le produit fabriqué n’a pas satisfait les besoins du client ou si les fabricants ont constaté des erreurs dans le produit après la fabrication, ils doivent modifier la conception du produit, ce qui a pris du temps. Le concepteur doit changer la conception d’un produit en effaçant ou parfois il a besoin d’utiliser le nouveau graphique pour le concevoir.

Cela conduit aux problèmes suivants :

A voir aussi : Un métier purement technique

Retard dans la production.

Augmentation du taux de ferraille.

Afin de réduire les problèmes ci-dessus, ce logiciel est l’une des solutions pour cela. Dans ce logiciel, nous pouvons enregistrer le conception des modifications de produit ; nous pouvons éditer la conception qui est sauvegardée précédemment, ce qui réduit le temps de conception d’un produit. Il a également réduit l’effort humain.

Dans ce logiciel, au départ, nous pouvons créer des conceptions facilement en utilisant des commandes après icônes ont été ajoutées dans le logiciel. Avec les utilisations d’AutoCAD, nous pouvons concevoir un produit avec une grande précision.

Que signifie AutoCAD ?

AutoCAD est synonyme de conception assistée par ordinateur. Ce logiciel utilisé pour la conception et la rédaction. Il permet à l’utilisateur de conceptualiser des idées, des conceptions de produits et des dessins au niveau de précision technique requis, d’effectuer des calculs de conception rapides et des simulations dans le domaine des industries manufacturières.

Histoire et développement

La première version est publiée le 23 décembre 1982. Il est divisé en 2 parties.

AutoCAD 360. AutoCAD LT.

AutoCAD 360 est utilisé pour les vues 2D, 3D et isométrique, tandis qu’AutoCAD LT est utilisé uniquement pour la 2D.

AutoCAD 2000 I (Internet)

AutoCAD 2006 (Espace de travail est ajouté)

Rédaction et annotation AutoCAD classique Principes de base 3D Modélisation 3D

Dans AutoCAD 2010 (improvisation qualité 3D).

En 2011, des systèmes de contrôle des Viewports ont été ajoutés.

En 2012, le cube Vue ou le cube de navigation est ajouté.

En 2013, des icônes sont ajoutées.

En 2014, une cartographie en direct est ajoutée.

En 2015, AutoCAD classic est supprimé de l’espace de travail.

En 2016, un centre géométrique « O snap » est ajouté.

À quoi utilisez-vous AutoCAD ?

Utilisations d’AutoCAD permet de créer des plans de vannes de moteur et de pièces de rechange pour la fabrication avec des mesures précises. Le plan conçu sera réalisé avec le travail pour ses étapes complètes de début à livraison entre les équipes de production, l’équipe de qualité et les équipes de manutention de la machine examinent la conception en cas de problèmes de compréhension et de poursuite de l’usinage avec la référence de peuvent être réalisés dans deux types de diagramme de câblage et de modèle de surface pour une utilisation dans la fabrication, l’assemblage et la réparation de pièces. Il est également utilisé pour suivre le nombre de commandes effectuées dans un laps de temps requis.

Applications

Aerospace appelle leur conception finale comme un assemblage.

L’ automobile appelle leur conception finale comme conception de pièces.

L’ électricité et l’électronique appellent leur conception finale comme conception Blueprint et Circuit.

Rail et maritime appellent leur conception finale comme mise en page ou plan directeur.

Structurelles et civiles appellent leur conception finale comme mise en page.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’AutoCAD ?

L’ interface CAO en fait le meilleur logiciel de conception technique débutants pour l’étude et les étapes initiales de la carrière de conception d’ingénierie, il est également adopté comme application de développement des compétences pour le niveau de l’enseignement supérieur. En dehors de là, les avantages ont tous les deux leurs exigences de soutien aux projets de concevoir plusieurs composants et les remodifier avec des changements technologiques pour l’avenir.

Avantages d’AUTOCAD :

Il a la capacité de produire des conceptions très précises

Les dessins peuvent être créés en 2D ou 3D et pivotés.

D’ autres programmes informatiques peuvent être reliés au logiciel de conception.

AutoCAD en tant qu’outil de planification architecturale : il permet aux architectes de concevoir, planifier, exécuter et analyser la force d’un bâtiment, au niveau de la conception.

il permet aux architectes de concevoir, planifier, exécuter et analyser la force d’un bâtiment, au niveau de la conception. AutoCAD en tant qu’outil de dessin technique : il aide les ingénieurs à concevoir, analyser et résoudre les problèmes de conception, ce qui permet de réaliser des conceptions précises.

il aide les ingénieurs à concevoir, analyser et résoudre les problèmes de conception, ce qui permet de réaliser des conceptions précises. En impression 3D : Une impression 3D a ses propres avantages pour les concepteurs et pour ce logiciel les aide. Les conceptions peuvent être exportées vers différents formats préférés.

Une impression 3D a ses propres avantages pour les concepteurs et pour ce logiciel les aide. Les conceptions peuvent être exportées vers différents formats préférés. AutoCAD dans l’industrie de la mode : Il dispose des outils nécessaires pour planifier des conceptions pour la fabrication de bijoux, jouets et autres objets délicats.

Il dispose des outils nécessaires pour planifier des conceptions pour la fabrication de bijoux, jouets et autres objets délicats. AutoCAD en tant qu’outil de conception industrielle : il contribue à réduire les coûts de fabrication car il permet d’économiser du temps et des efforts nécessaires à la conception manuelle.

Il s’agit d’une application logicielle de dessin assistée par ordinateur 2D et 3D pour l’architecture, la construction et la fabrication pour guider la création de plans d’ingénierie. Les professionnels sont appelés ingénieurs de conception.

1. Programmes de formation

Ce CAO et la conception assistée par ordinateur peuvent être trouvés dans de nombreux établissements pour la mise à jour des compétences avec des programmes de certification et de diplôme dans AutoCAD, ils donnent une formation aux étudiants à l’utilisation pratique de logiciels pour la rédaction industrielle et l’assemblage avec certification. L’Institut central de conception d’outils est l’un de ces instituts.

2. Information sur la carrière

Alors que les rédacteurs travaillent en CAO est utilisé dans la liste ci-dessous des flux d’ingénierie.

Mécanique, architecturale, civile, électrique et électronique.

Plans de conception mécanique pour l’équipement et les pièces de rechange des dispositifs mécaniques.

Conception architecturale pour les plans d’aménagement et 3D pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Conception civile pour la conception et la construction de routes, de bâtiments 3D, d’installations industrielles et d’autres grands projets.

La conception électrique fonctionne avec des circuits électriques de petite taille et des schémas de câblage électrique pour les machines.

Son interface est assez similaire à toutes les autres applications logicielles de conception et en utilisant des nœuds, des lignes et des polygones l’ingénieur crée le brouillon du produit pour leurs exigences de projet.

La liste ci-dessous de raccourcis aide à rédiger la conception avec moins de temps.

https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad

Articles recommandés

Il s’agit d’un guide pour les principales utilisations d’AutoCAD. Nous avons discuté ici des utilisations d’AutoCAD avec son histoire, ses applications, ses avantages, sa mise en œuvre des systèmes AutoCAD, etc. regardez l’article suivant pour en savoir plus —