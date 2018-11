Home » Voyage Découvrez Strabourg et le confort d’un appart’hôtel Voyage Découvrez Strabourg et le confort d’un appart’hôtel

Que ce soit pour raison personnelle ou professionnelle, Strasbourg, la Capitale de l'Alsace est une ville agréable à visiter, possédant de nombreux monuments historiques classés au patrimoine de l'Unesco. Elle est sans aucun contexte, une commune magnifique à découvrir sur plusieurs jours. Si vous avez un peu de temps libre, ne ratez pas l'occasion de passer par Strasbourg, pour le plaisir des yeux : dépaysement total assuré !

L'appart'hôtel : un bon compromis de services et de tranquillité

Pour passer un séjour plus ou moins long, vous avez la possibilité de réserver une chambre d'hôtel classique ou de diriger votre choix sur la location d'un appart hôtel sur Strasbourg. Ce dernier vous offrira plus d'autonomie avec les avantages classiques qu'un hôtel met à la disposition de ses clients. Ces résidences généralement très bien situées au coeur des villes, se rejoignent très facilement par divers moyens de transport. On y trouve tout le confort d'une chambre d'hôtel avec en plus une petite cuisine très bien équipée qui permet de se faire à manger librement. À côté de ça, les studios et les appartements intégrés à une résidence permettent d'accéder à différents services comme :

Salle de fitness

Piscine intérieure chauffée

Sauna

Salle de massage

Bar lounge

Salon d'accueil

Local à vélos

Prêt de fer à repasser et d'aspirateur….

Des services supplémentaires très appréciables pour prendre un peu de bon temps entre deux visites ou entre deux réunions d'affaires. La possibilité de prendre son petit-déjeuner ou d'accéder aux services de ménage sont des options que l'on retrouve habituellement dans un hôtel et sont proposés également dans la résidence. L'appart hôtel offre la liberté d'être complètement indépendant, ou de profiter d'un combiné entre le confort du chez-soi et les services d'un hôtel.

L'appart'hôtel parfait pour les voyages professionnels

L'appart hôtel est idéal pour l'organisation de séminaires ou de réunions d'affaires. Effectivement, dans la plupart des résidences, la réservation d'une salle de réunion ou d'un Buisness Corner offre aux professionnels de multiples avantages pour l'organisation de leurs évènements. Sans avoir à se déplacer, ils permettent à leurs collaborateurs de travailler et de vivre en même temps sur place, dans un confort absolu.