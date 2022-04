Home » Auto Comment réussir la vente de son véhicule d’occasion ? Auto Comment réussir la vente de son véhicule d’occasion ?

Il arrive des fois que vous ayez envie de revendre votre voiture soit à cause d’une utilisation pas très fréquente ou pour diverses autres raisons. Dans ce cas, il est important que le vendeur sache comment procéder pour que la vente se déroule dans un cadre légal.

Si donc vous ignorez tout sur la procédure de vente d’une voiture d’occasion, alors cet article vous donnera toutes les informations dont vous avez besoins à ce sujet.

Rendre la voiture propre

Par propre, on n’entend pas uniquement saleté. Toute personne souhaitant acquérir un véhicule d’occasion est toujours attentive aux moindres défauts esthétiques et mécaniques.

Veillez donc à remettre en état ce qui peut l’être, et si possible, entreprenez quelques travaux de rénovation et de réparation pour augmenter la valeur de la voiture. Cette option est envisageable si vous notez que les dépenses en valent largement la peine comparée au prix de vente.

Une voiture impeccable ne nécessitant pas de réparation aura toujours plus de valeur qu’une voiture qui nécessite des réparations, surtout s’il s’agit d’un modèle assez connu sur le marché. Bien évidemment, il faut apprêter le véhicule au cas où vous auriez prévu un rendez-vous pour qu’il ait l’air plus attrayant car cela est signe d’une bonne maintenance. Cela aidera à vendre son véhicule plus facilement.

Être transparent

Imaginez un instant que vous êtes un acquéreur potentiel et que vous pensez avoir trouvé une voiture à la hauteur de vos attentes. Malheureusement, lorsque vous vous êtes approché de plus près de celle-ci, vous vous rendez compte qu’elle possède des éraflures non précisées auparavant, des pièces défectueuses, ou des bruits bizarres une fois le moteur en marche.

Il est donc important pour vous de même que pour l’acheteur d’être parfaitement transparent concernant l’état de la voiture et ainsi rester joignable pour ne pas paraître suspect. Vous devrez répondre à toutes les interrogations qu’aura l’acheteur. Enfin, ayez en poche les factures des différentes pièces de même que l’historique du véhicule en question.

Prendre un maximum d’images

Une annonce accompagnée de plusieurs photos est toujours plus rassurante que trois ou quatre prises globales du véhicule. Faites en sorte que les photos prises de la voiture soient claires en privilégiant d’avantages des images prises en plein jour plutôt que celles de nuit, en paysage et non de portrait avec l’intégralité de la voiture et pas que des parties découpées.

Cela a tendance à mettre en confiance et la plupart des acheteurs préfèrent faire faire l’achat d’un véhicule dont ils connaissent les défauts existants au lieu de se retrouver avec quelque chose dont ils n’étaient pas au courant et de vous abandonner avec votre voiture. Prenez ainsi des photos complètes de toutes les parties importantes et aussi les pièces d’usure.

Fixer un prix raisonnable

Pour vous faire une idée du prix d’une voiture d’occasion, il est plus pratique de visiter les sites de location automobile en ligne qui présentent le même modèle que le vôtre. Un prix négociable donnera plus d’options et d’envie à un acheteur qu’un prix fixe et ferme.

Jouez aussi sur les mots en affichant par exemple un prix de 7 950 euros au lieu de 8 000 euros pour augmenter vos chances d’obtenir un client dans un délai court.