Home » Voyage Le camping mode de vacances préféré des Français Voyage Le camping mode de vacances préféré des Français

Cette année encore, les Français ont majoritairement choisi le camping pour passer les vacances d’été. Les structures d’hébergement de plein air sont en plein essor et il devient nécessaire de réserver parfois un an plus tôt son séjour dans certains lieux touristiques très convoités. Quelles sont les raisons d’un tel succès ?

Des hébergements confortables

Ce qui dissuadait encore certains touristes il y a quelques années d’aller passer leurs vacances sur un terrain de camping, c’était le manque de confort et surtout d’intimité. Devoir monter sa tente ou installer sa caravane n’est pas du goût de ceux qui veulent profiter de leurs vacances dès leur arrivée. Aujourd’hui, la plupart des établissements proposent des tentes ou des mobile homes à la location. Ils sont entièrement équipés, et offrent tout le confort nécessaire pour de jeunes couples, des familles, des amis ou des personnes retraitées, comme les toilettes, le chauffage, la climatisation et la cuisine.

Des activités pour toute la famille

Aujourd’hui, les campings disposent d’installations de loisirs dignes des plus grands centres de vacances. Vous pourrez profiter de la piscine et des transats pendant que les enfants s’amusent à l’ère de jeux ou participent à des activités proposées par les animateurs. Certains s’équipent de terrains de sports pour faire du tennis, du basket ou du beach-volley. Dans certains campings ce sont même des structures plus importantes. Les passionnés d’escalade vont à Orpierre, car l’établissement a investi dans un mur et propose des stages pour tous les niveaux.

Des prestations de luxe

Aujourd’hui, les campings séduisent de plus en plus de personnes qui avaient l’habitude des résidences de standing ou des hôtels. Ils proposent désormais des prestations de luxe en proposant des hébergements très design avec une piscine ou un jacuzzi privatif. Ils sont plus confortables et les emplacements sont mieux délimités. Les vacanciers peuvent à la fois bénéficier de toutes les installations sportives et des animations, tout en ayant la possibilité de s’accorder des moments de repos en toute intimité.