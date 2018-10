Home » Voyage Conseils pour vivre en camping-car toute l’année Voyage Conseils pour vivre en camping-car toute l’année

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer et d’adopter un mode de vie alternatif ? Durant les périodes estivales, les camping-cars fleurissent aussi vite que les tournesols dans les champs en bord de route. Et ce sont les seniors qui en sont en grande partie responsables par envie de liberté, de mobilité et de spontanéité.

Et si vous faisiez le choix de vivre en camping-car toute l’année ?

Privilégier un camping-car tout confort

Le choix du camping-car est toujours un choix très personnel. Le prix est certes très important mais n'oubliez pas que cet investissement de départ sera votre compagnon de route et votre maison au quotidien. Avoir le minimum pour éviter les tracas et un confort certain est essentiel. Un équipement de base est nécessaire

Effectuer les démarches administratives nécessaires

Lorsque l’on décide d’opter pour une vie de nomade, la principale question est la domiciliation. Plusieurs choix s’offrent à vous : la réception d’un camping (si vous décidez d’y rester quelques temps) pour réceptionner le courrier, se domicilier chez un ami qui vous tiendra informé des courriers importants (attention à la déclaration du foyer fiscal) ou encore profiter de services en ligne qui vous scannent votre courrier et vous le fait parvenir en version dématérialisée par courriel.

Quant aux impôts, si vous n’avez pas d’adresse officielle de domiciliation, il faut vous munir d’un livret de circulation qui vous permettra de jouir de vos droits de citoyen : droit de vote et aides sociales. Cependant, vous aurez l’obligation de choisir une commune de rattachement et de faire tamponner le livret de circulation chaque année par les services de police qui indiqueront que vous habitez toujours sur le territoire français.

Prévoir un budget

Vivre sur la route comporte également des frais : entretien du véhicule, péages, parkings, carburant etc. Même si les coûts sont moindres (et surtout différents) d’un habitat sédentaire, il vous faut prévoir un budget pour vivre convenablement.