Home » Actu Comment et où faire une carte grise ? Et si vous le faisiez sur internet ? Actu Comment et où faire une carte grise ? Et si vous le faisiez sur internet ?

Vous venez de faire l’acquisition d’une voiture, et c’est toujours un grand moment ! Si votre nouveau véhicule est d’occasion, vous devrez obtenir une nouvelle carte grise. Depuis qu’il n’est plus obligatoire de passer par les préfectures, une question récurrente se manifeste : “Comment et où faire ma carte grise ?” Et c’est une question légitime ! Voyons ensemble pourquoi faire sa carte grise en ligne peut être une excellente initiative.

Faire sa carte grise sur internet : 2 minutes chrono !

Vous venez d’acheter votre voiture d’occasion donc, et vous avez fait le nécessaire pour réaliser un achat serein. Il vous reste donc la dernière étape : la carte grise. Comme expliqué dans le premier paragraphe, il est possible de le réaliser par internet : vous vous déchargez de la tâche, et pouvez donc avoir l’esprit libre pour d’autres choses. En effet, vous devez simplement fournir les éléments importants de votre véhicule (tout est sur l’ancienne carte grise), ainsi que quelques renseignements complémentaires, et vous recevrez alors quelques temps après votre nouvelle carte !

Vous l’aurez compris, faire sa carte grise par internet est très rapide : vous n’avez alors plus besoin de vous déplacer en préfecture, vous la recevrez simplement par courrier. A noter également, que si vous devez, ou souhaitez, changer de plaque d’immatriculation, il est tout à fait possible de le faire en ligne aussi. D’ailleurs les sites proposant de faire votre carte grise proposent souvent les deux services. Pratique non ?

De nos jours, avec la dématérialisation des démarches administratives, ce qui devient le plus complexe à réaliser lorsque l’on est conducteur, c’est de passer son permis ou son code au final ^^ Toutes les autres démarches peuvent être déchargées à travers de services en ligne. Pourquoi dont s’en priver ? Surtout si cela vous permet de gagner un temps fou ! Et l’on sait que le temps est précieux dans notre société actuelle… Sur ce, nous vous laissons réaliser votre nouvelle carte grise 😉