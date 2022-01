Home » Auto Comment acheter une voiture d’occasion ? Auto Comment acheter une voiture d’occasion ?

De nos jours, les voitures sont durables et construites pour résister à l’épreuve du temps. Cela fait de l’achat d’une voiture d’occasion un geste non seulement économique mais aussi astucieux. L’achat d’une voiture d’occasion peut être une expérience sinistre pour beaucoup, mais en gardant quelques conseils à l’esprit, cela peut se passer beaucoup plus facilement que vous ne le pensez.

Choisir la bonne voiture

Assurez-vous de savoir ce que vous recherchez en matière de caractéristiques, de spécifications et du type de voiture que vous souhaitez acheter. Essayez d’acheter des modèles plus récents si possible lors de votre achat voiture occasion.

Quels sont mes besoins essentiels ? Assez de place pour la famille ? Une voiture bon marché ? Un modèle sportif ? Pensez à ce dont vous avez besoin…

Ai-je besoin de la voiture pour faire quelque chose de spécifique ? Il peut s’agir de tracter une remorque ou de se glisser dans un espace réduit.

Sera-t-elle destinée à de courts trajets en ville ou à de longs trajets sur autoroute ? Doit-elle être capable de rouler à la vitesse de l’autoroute sans se fatiguer ?

Quel est le meilleur carburant, essence ou diesel ? Le carburant que vous souhaitez utiliser peut faire une grande différence dans le modèle que vous choisirez.

Ai-je besoin d’un grand coffre ? Demandez-vous si vous avez besoin de place pour des objets tels que des équipements de sport ou une poussette, ou si vous devez faire entrer Fido ou votre belle-mère qui se mêle de tout.

Est-ce que je veux envisager une voiture écologique ? Si oui, une voiture hybride ou électrique peut être une option.

Quel est l’état général de la voiture ?

La voiture doit être exempte de tout défaut majeur. Il est vraiment inutile d’acheter une voiture si elle n’est pas utilisable. Faites un effort supplémentaire pour vous assurer que les systèmes du véhicule, tels que les freins, les systèmes antipollution, l’éclairage, le refroidissement du moteur, la direction et la suspension, sont tous en bon état. Cela vous permettra d’économiser beaucoup de frais d’entretien à long terme. Si quelque chose ne va pas, n’ayez pas peur de partir et de chercher un autre concessionnaire.

Choyer la carrosserie, le dessous de caisse et les passages de roues

Vous devez inspecter minutieusement la carrosserie de la voiture à la recherche de signes d’accidents de la route. Recherchez la peinture écaillée, les bosses, les accrochages, la rouille et autres défauts révélateurs. Inspectez minutieusement les roues pour savoir si l’une d’entre elles doit être remplacée.

Vérifiez que la sellerie ne présente pas de déchirures ou de brûlures de cigarettes. Ce sont de bonnes raisons pour demander une remise sur le prix de l’offre. Vérifiez la chaîne stéréo, le climatiseur et les vitres. Jetez un coup d’œil au kilométrage indiqué sur l’odomètre. Inspectez minutieusement l’intérieur afin de vous assurer que vous en avez pour votre argent.

Faites un essai routier complet

Il est très important de faire un essai routier de la voiture avant de vous engager. Prenez le volant et roulez pendant environ 20 minutes à différentes vitesses. Cela vous aidera à déterminer si la voiture est en fait en bon état et vous pourrez également repérer des défauts qui n’étaient pas visibles auparavant.

Vérifiez les papiers

Examinez la facture originale, les reçus et autres documents. Cela permet de savoir si la voiture a connu des accidents. On peut également comprendre si des travaux ont été effectués sur elle ainsi que le véritable kilométrage de la voiture. Avec le certificat d’immatriculation, vous pouvez voir combien de fois la voiture a été achetée et vendue.

Comparez le numéro de moteur et de châssis de la voiture avec ce qui est indiqué dans le carnet d’immatriculation. Jetez un coup d’œil à son carnet d’entretien et assurez-vous que le propriétaire initial a payé toutes les taxes.