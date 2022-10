Combien coûte une assurance auto pour un jeune permis A ?

Votre permis de conduire a moins de 3 ans ? Ou alors vous venez de le récupérer après qu’il vous ait été retiré ? Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes considéré comme un jeune permis ou jeune conducteur. A ce titre, vous devez vous attendre à payer plus cher pour bénéficier d’une assurance auto adaptée. Découvrez ici quel budget vous devez prévoir pour souscrire à l’assurance auto en tant que jeune permis.

Savoir combien coute une assurance auto jeune conducteur

Tous les conducteurs qui obtiennent leur permis de conduire et qui disposent d’un véhicule doivent souscrire à une assurance auto. Elle est indispensable avant de prendre le volant d’une voiture sur la voie publique. Selon la loi, vous devez souscrire au moins à l’assurance auto avec la garantie responsabilité civile.

Quelle que soit la formule que vous choisissez, vous devez vous attendre à payer plus cher que les conducteurs expérimentés. En effet, les études statistiques démontrent que l’assurance auto pour les jeunes conducteurs en France tourne autour de 896 euros par an. Quant à l’assurance pour les conducteurs expérimentés, elle s’élève à 509 euros en moyenne.

Cette différence s’explique par le fait que les jeunes permis sont considérés comme des conducteurs avec un haut niveau de risque. Ceci est appuyé par le taux élevé de conducteurs entre 18 et 25 ans impliqués dans les accidents de la route.

La surprime jeune conducteur : de quoi s’agit-il ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les jeunes permis sont considérés comme des conducteurs à risque. Ils sont les premiers concernés en cas de conduite en état d’ivresse. Ils sont aussi caractérisés par :

Un manque de conscience des dangers sur la route

Le dépassement des vitesses autorisées

La consommation de stupéfiants

Le manque d’expérience dans la conduite, etc.

Ce sont tant de raisons qui aggravent le risque que présentent les jeunes permis sur la voie. C’est ce qui explique la mise en place d’une surprime sur la base du montant de l’assurance auto. C’est une majoration de 100% au maximum du tarif de référence, qui concerne uniquement les jeunes conducteurs.

Elle est appliquée pendant trois ans au plus, et est réduite de moitié pour chaque année sans sinistre. Ainsi, si elle est de 100% la première année, elle passe à 50% la deuxième année et à 25% la troisième année. La quatrième année elle est simplement supprimée.

Quels sont les critères qui déterminent le prix de l’assurance auto jeune permis ?

Le prix de l’assurance auto jeune permis est calculé en fonction de plusieurs critères. Parmi eux on retrouve :

Les caractéristiques de la voiture

Le prix de la voiture

L’âge du conducteur

Le sexe du conducteur

Le lieu de résidence du conducteur

Le délai d’obtention du permis, etc.

En résumé, l’assurance auto pour les jeunes conducteurs coûte plus cher pour diverses raisons. Heureusement, au bout de trois ans sans sinistre, le jeune permis devient un conducteur expérimenté. Il peut alors bénéficier d’une facturation plus abordable et même d’une réduction s’il obtient des bonus.