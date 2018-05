Home » Auto Le radiateur de refroidissement moteur, à quoi ça sert ? Auto Le radiateur de refroidissement moteur, à quoi ça sert ?

Le bon fonctionnement d’une voiture dépend de plusieurs éléments, dont le circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement désigne un parcours qui permet au moteur du véhicule de ne pas surchauffer et de fonctionner correctement. En effet, il est important que le moteur chauffe pour fonctionner, mais s’il chauffe trop, il risque de subir ou de causer des dommages. Le circuit de refroidissement est donc conçu pour éviter cela. L’une des pièces les plus importantes d’un circuit de refroidissement est le radiateur de refroidissement moteur et il est important de savoir son utilité pour mieux en prendre soin et éviter les pannes répétitives.

Comment fonctionne un circuit de refroidissement ?

Pour comprendre le rôle du radiateur de refroidissement moteur, il faut savoir comment fonctionne un circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement est composé de radiateurs, de thermostats, de tuyaux, de pompe, et du liquide de refroidissement. Le tout, raccordé au moteur du véhicule. Lorsque l’on met une voiture en marche, le moteur commence à monter en température et chauffe. Dès cet instant, un liquide de refroidissement, qui peut être de l’eau, de l’huile, ou de l’eau mélangée à de l’antigel, commence à circuler près du moteur pour l’empêcher de surchauffer. Ce faisant, le liquide de refroidissement commence lui-même à chauffer.

Lorsqu’il atteint la température idéale, le thermostat se déclenche et ouvre une nouvelle voie d’accès au liquide de refroidissement. Le liquide transite alors par le radiateur de refroidissement moteur avant de revenir à ce dernier, et ainsi de suite. Le rôle du radiateur ne commence donc qu’à partir du moment où le thermostat se déclenche, mais le processus ne prend que peu de temps.

Quel est le rôle du radiateur de refroidissement moteur ?

Le radiateur de refroidissement moteur est équipé de petits tuyaux, et travaille en collaboration avec de l’eau et des ventilateurs. Lorsque le liquide de refroidissement parvient jusqu’au radiateur de refroidissement, ce dernier diminue sa température et refroidit le liquide avant que celui-ci ne retourne au moteur. Pour refroidir le liquide, le radiateur peut se servir d’eau ou d’air. Le mélange (ou la proximité) d’une eau froide ou d’un air froid avec le liquide chaud permet de diminuer la température du liquide. Ainsi, le rôle du radiateur ; c’est de refroidir le liquide de refroidissement afin d’empêcher que le moteur ne surchauffe. Une surchauffe du moteur peut entrainer un arrêt, un dysfonctionnement, ou la mort du moteur, mais le moteur peut aussi se casser ou exploser.

Il est donc nécessaire de remplacer un radiateur de refroidissement rapidement lorsque celui-ci est endommagé. Pour se procurer cette pièce, l’achat en ligne, sur une plateforme telle que piecesauto24.lu, ou en magasin sont des options à envisager. Mais il est important de bien choisir son radiateur afin d’éviter les dangers auxquels expose l’utilisation de pièces détachées contrefaites.

Un radiateur de refroidissement moteur sert à empêcher le liquide de refroidissement d’être trop chaud. Par cette action, le radiateur de refroidissement empêche la surchauffe du moteur. Ainsi, un radiateur de refroidissement moteur est une pièce très importante pour un véhicule.