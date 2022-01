Home » Loisirs Tour d’Europe en camping-car : l’équipement à avoir Loisirs Tour d’Europe en camping-car : l’équipement à avoir

Envisagez-vous de faire le tour de l’Europe en camping-car ? Il s’agit certes d’une expédition excitante et riche en expérience, mais qui requiert tout de même une certaine préparation. Il existe ainsi des équipements indispensables dont vous aurez besoin pendant toute la durée de votre voyage, que ce soit seul ou en famille.

La chaise de camping

Communiquer avec la nature lors de votre voyage en camping-car est un indispensable. Toutefois, le fait de s’asseoir sur les souches et les roches n’est certainement pas la meilleure solution. C’est la raison pour laquelle vous aurez besoin d’une chaise de camping pour bénéficier d’un grand confort.

La chaise de camping est un équipement pliant et pratique pour le camping en plein air. Elle se décline en plusieurs modèles. Si vous cliquez ici, vous pourrez retrouver divers modèles de chaises de camping, divisés en trois principales catégories. Il y a d’abord les modèles réguliers dotés d’accoudoirs et de pieds en aluminium, les modèles légers et les chaises de camping luxueuses. Celles-ci offrent un niveau de confort maximal et vous assurent un équilibre, une stabilité et un soutien supérieur.

Pour faire votre choix, il faudra prendre en compte les points suivants : le matériau de conception, le poids, la portabilité et le type de cadre.

Le matelas et le sac de couchage

Vous aurez également besoin de matelas et de sacs de couchage lors de votre voyage en camping-car. Les versions en mousse sont recommandées pour les enfants tandis que les modèles pliables en 3 parties conviennent aux adultes. Le sac de couchage est également un incontournable. Il est conseillé de choisir des modèles de qualité qui pourront vous accompagner pendant de longues années. Vous en trouverez dans une large variété avec des performances et des tailles variables.

Un générateur pour votre voyage en camping-car

Il est aussi probable que vous ayez besoin d’un générateur silencieux pour évoluer dans les meilleures conditions dans votre camping-car lors de votre voyage. Misez sur un modèle silencieux qui émet entre 80 et 90 décibels afin de vous assurer que le bruit n’affecte pas votre confort. Pour produire un courant stable, préférez un générateur doté de la technologie Inverter. Grâce à la stabilité de l’électricité, il y aura moins de risques de dommages de vos batteries, de votre ordinateur et autres appareils.

Une trousse de premier secours

Il sera assez compliqué de prévoir les petites blessures pouvant survenir en cours de route. En effet, les occasions pouvant causer des blessures sont nombreuses : réparation de véhicule, expédition dans les grands espaces, etc. Cela explique toute l’importance de la trousse de secours qui est un indispensable. Il existe des trousses qui comportent plus de 90 produits, allant des pansements aux lingettes antiseptiques, en passant par les bandes de gaze, les produits de désinfection…

Une brosse de nettoyage pour les toilettes

Les toilettes des camping-cars se caractérisent par leur cuvette peu profonde et la faible quantité d’eau au fond. Il y a donc de fortes chances que vous soyez rapidement confronté à une insalubrité, même en la présence d’une chasse d’eau. Afin de remédier à cela, pensez à emporter avec vous une brosse de cuvette dans la salle de bain afin de pouvoir procéder au nettoyage lorsque vous videz le réservoir. La brosse de nettoyage joue aussi un rôle important et existe en modèle antibactérien. Elle est d’ailleurs commercialisée avec un support adhésif pour une suspension facile sur une cloison.

Vous connaissez à présent les équipements qui vous seront utiles lors de votre tour de l’Europe en camping-car. La liste n’est pas exhaustive et vous pourrez en trouver d’autres auprès de boutiques spécialisées.