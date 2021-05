Home » Actu Cigarette électronique combien de bouffées pour une cigarette ? Actu Cigarette électronique combien de bouffées pour une cigarette ?

Une alternative aux cigarettes conventionnelles est la cigarette électronique, qui est de plus en plus utilisée par de nombreux fumeurs qui veulent cesser de fumer. Bien sûr, les vapeurs débutants essaient de connaître la correspondance entre la consommation d’une boîte à cigarettes et celle d’un réservoir e-liquide et demandent une consommation optimale en passant aux cigarettes électroniques.

En réalité, l’équivalence entre une boîte à cigarettes ordinaire et un flacon avec e-liquide est plus ou moins difficile à calculer et à comparer. En termes de nombre de bouffées, on peut estimer qu’une cigarette ordinaire est égale à 15 bouffées. Et une bouteille de 10ml d’e-liquide équivaut à environ 3000 bouffées sur des cigarettes régulières.

En fait, divers éléments avec une cigarette électronique affectent la consommation et, par conséquent, le nombre de tours qui sont nécessaires satisfaire le besoin, qui est, sans ressentir le manque, à savoir :

— Le niveau de nicotine qui doit être ajusté en fonction du comportement du vapoteur.

— l’équipement utilisé, ses performances et les résistances qui affectent la libération de nicotine utile pour cesser de fumer.

— La composition chimique de l’e-liquide, en particulier la proportion de PG/VG et de nicotine dans l’e-liquide, qui aura un impact significatif sur la consommation.

1 — L’importance des niveaux de nicotine selon le profil du vapeur

Pour arrêter de fumer durablement, le e-liquide vaping doit contenir de la nicotine, dont le taux doit correspondre aux habitudes de consommation de l’ancien fumeur pour le remplir, c’est-à-dire sans sentiment de manque ou de frustration.

Pour un grand fumeur, il est incohérent et n’a aucun effet de choisir une teneur en nicotine plus faible augmente la fréquence de cuisson à la vapeur et par conséquent, la consommation d’e-liquide. C’est la bonne raison pour ajuster sa teneur en nicotine au profil de l’ancien fumeur. Dans certains magasins de cigarettes électroniques, comme le magasin ECIG Zen à Paris, 15 consultants sont là pour aider les anciens fumeurs à choisir la teneur en nicotine. Ces magasins offrent également l’occasion d’essayer la vapeur, et donc de ne pas se tromper.

Pour se venger, le choix d’un niveau trop élevé de nicotine, qui ne correspond pas aux applications habituelles, peut entraîner des effets négatifs tels que l’irritation de la gorge, des nausées ou des maux de tête.

Par conséquent, trouver la bonne teneur en nicotine, qui s’adapte à la consommation de l’ancien fumeur, est très important pour une efficacité durable dans l’abandon du tabagisme.

Sur la base de la teneur en nicotine d’une huile de 10 ml comme indication, voici l’équivalence avec un paquet de cigarettes traditionnel de type Marlboro Red :

— 6 mg La nicotine dans une huile de 10 ml équivaut à 3,5 paquets de cigarettes.

— 11 mg de nicotine dans un fioul de 10 ml correspond à 7 paquets de cigarettes.

— 16 mg de nicotine dans un fioul de 10 ml équivaut à 10 paquets de cigarettes.

Et voici aussi le taux de nicotine, qui correspond au profil de tabagisme :

— Les taux de nicotine de 3 mg/ml conviennent aux fumeurs qui consomment moins de 5 cigarettes par jour.

— Les taux de nicotine de 6 mg/ml conviennent aux fumeurs qui consomment 5 à 10 cigarettes par jour.

— Les taux de nicotine de 12 mg/ml conviennent aux fumeurs qui consomment 10 à 20 cigarettes par jour.

— 16 mg/ml de nicotine conviennent aux fumeurs qui consomment plus de 20 cigarettes par jour.

2 — Le matériau utilisé, ses performances, les résistances

installées Le choix du matériau a un impact direct sur la vitesse de consommation de l’e-liquide.

Avec un matériau puissant, la vitesse de consommation de e-liquide est plus rapide. Ceci s’explique par le fait que la conception est plus d’air, ce qui conduit à beaucoup plus de trains, ce qui n’est pas le cas avec un matériau à faible consommation d’énergie et un tirant d’eau plus étroit. Avec un matériau de faible puissance comme un clearomiseur, qui fournit une inhalation indirecte et produit moins de vapeur, la quantité d’e-liquide consommée est plus faible. L’inhalation indirecte conduit à la vapeur plus fréquente, car le corps prend plus de temps pour ramasser et remplir la nicotine. En termes de résistance, cet outil installé dans les clearomiseurs est responsable du dessin direct ou indirect. Avec une faible résistance, il chauffe beaucoup plus rapidement, donc il consomme beaucoup plus de e-liquide. Le type de résistance permet donc des trains plus longs et des vapeurs plus grandes. D’autre part, le tirant d’eau est plus étroit avec une rétention de valeur élevée, ce qui entraîne des mouvements plus courts et des vapeurs moins denses. En conséquence, la consommation d’e-liquide diminue.

3 — La composition chimique du e-liquide

Les éléments de base du e-liquide sont constitués de propylène glycol (PG) et de glycérine végétale (VG) dans des proportions différentes.

Si un e-liquide contient un niveau élevé de PG, alors la vapeur est généralement effectuée par inhalation indirecte, ce qui retarde quelque peu l’effet de la nicotine dans le corps. Pour être satisfait, le vapeur doit souvent prendre plus de bouffées.

D’ autre part, si un e-liquide se compose de niveaux élevés de VG, il devient plus visqueux, et l’évaporation est souvent réalisée par inhalation directe, ce qui conduit à des kickens de nicotine plus grands et plus forts. Le vapeur est rapidement rempli de quelques mouvements.

C’ est pourquoi il est conseillé de choisir un matériau adapté à la composition d’e-liquide. Pour ceux qui aiment les grands nuages de vapeur, il est bon de savoir qu’un matériau subohm de haute puissance ne convient pas aux e-liquides riches en nicotine.

Calcul estimé du nombre de cigarettes fumées par jour et de la quantité d’e-liquide consommée

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la comparaison approximative de la consommation de cigarettes ordinaires et de la consommation d’e-liquide prend en compte divers facteurs. Cependant, voici une estimation de la correspondance entre le nombre de cigarettes fumées par jour et la quantité d’e-liquide par mois ou semaine :

— 10 cigarettes fumées par jour équivaut à 2 à 4 flacons de 10 ml par mois ou environ 1 flacon de 10 ml par semaine.

— 20 cigarettes fumées par jour équivaut à 5-8 flacons de 10 ml par mois ou environ 1,5 flacons de 10 ml par semaine.

— 30 cigarettes fumées par jour équivaut à 8 à 10 flacons de 10 ml par mois ou environ 2 flacons de 10 ml par semaine.

Cette information est appréciée, mais il convient de noter que la réponse du corps aux cigarettes électroniques varie d’une personne à l’autre. Pour cette raison, il faut plusieurs semaines d’ajustement pour évaluer la dose de nicotine, ainsi que les niveaux correspondants de PG/VG, ainsi que l’équipement approprié pour l’arrêt du tabagisme réussi, ce qui ne provoque pas de sentiment.