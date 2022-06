Redécorer sa cuisine en quelques étapes

La cuisine est une pièce très utile au quotidien, mais dont la décoration n’est toutefois pas à négliger. Il est important d’avoir une peinture fraîche et agréable, mais également des meubles qui sont tout autant fonctionnels qu’ils sont esthétiques. Si vous êtes en plein travaux pour votre maison, que ce soit des travaux de rénovation ou la création de votre cuisine, c’est l’occasion parfaite pour peindre vos meubles et vos murs comme bon vous semble. Cela vous permettra de relooker votre cuisine.

Ce qu’il est important de trouver dans votre cuisine, ce sont avant tout des meubles fonctionnels et qui vous permettent de cuisiner. Peut également s’y trouver de la vaisselle, notamment dans des armoires : assiettes marocaines, tasses, verres… Peu importe les meubles dont vous avez besoin dans votre cuisine, il est toujours possible de la redécorer et d’en faire une pièce de votre maison des plus accueillantes.

La peinture, une première étape pour rafraîchir votre cuisine

La première étape que vous pouvez suivre pour améliorer cette pièce est de la repeindre. Un petit coup de peinture n’a jamais fait de mal à personne, et c’est parfois l’élément clé qui fera basculer toute l’ambiance de votre cuisine, et de manière plus générale de votre maison. Cela évite de vous lancer dans des travaux si vous n’en avez pas nécessairement besoin.

Couleurs claires

Si vous optez pour des couleurs claires pour votre choix de peinture, il faut que vos meubles soient plutôt foncés afin de créer du contraste et du caractère dans votre pièce. L’idéal est d’opter pour des meubles en bois foncé, comme le chêne. Le bois est toujours un matériau très intéressant pour ajouter de la chaleur et du caractère pour une pièce.

Toutefois, des meubles en bois clair peuvent également très bien se mélanger à une peinture claire, si vous harmonisez correctement les couleurs pour lesquelles vous optez. Tout est question d’équilibre.

Couleurs foncées

À l’inverse, une peinture foncée sur les murs peut rapidement assombrir votre maison et empêcher la lumière de pénétrer. Afin d’éviter que votre cuisine ne soit pas accueillante, il est préférable de peindre des murs foncés lorsque vos meubles ne le sont pas trop.

Rien ne vous empêche de passer un coup de peinture sur vos meubles afin de les éclaircir. Évitez toutefois de peindre votre plan de travail ou renseignez-vous bien sur la peinture que vous utiliserez. S’il s’agit d’une surface alimentaire, comme c’est le cas d’un plan de travail, mieux vaut être prudent quant au choix des produits utilisés.

L’importance de bien choisir vos meubles de cuisine

Un meuble a également son importance quand il s’agit de la rénovation d’une pièce. Si votre budget le permet, pourquoi ne pas changer votre meuble de cuisine tout entier ? Vous pourrez de ce fait repeindre la pièce comme bon vous semble, puisque votre meuble ne sera plus un obstacle. Profitez-en pour installer une crédence sympathique sur votre mur.

Pour rappel, la crédence est l’espace entre votre plan de travail et les meubles hauts. Elle peut notamment être constituée de carrelage. En parlant de carrelage, pourquoi ne pas en installer au sol en attendant votre nouveau meuble de cuisine ?

Quelques astuces déco pour bien redécorer votre cuisine

Si vous avez besoin d’idées pour relooker votre cuisine, voici quelques astuces déco pour vous aider :

Repeindre vos portes peut ajouter une petite touche supplémentaire : en effet, on néglige souvent les portes alors qu’elles font partie intégrante de la décoration d’une pièce.

Vous pouvez également repeindre les portes de vos armoires, pour ajouter un petit côté bariolé. Optez pour des armoires en bois dans votre cuisine afin de facilement les harmoniser à votre pièce.

Les plantes et les aromates, toujours un gros plus dans la déco : profitez qu’il s’agisse d’une cuisine pour installer des aromates comme de la ciboulette ou encore de la menthe. En plus de pouvoir vous en servir pour cuisiner, cela constitue un bel atout déco.

Vous savez à présent comment faire pour redonner vie à votre cuisine et à votre maison grâce à ces quelques astuces.