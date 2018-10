Home » Actu Chèque emploi service universel : comment ça marche ? Actu Chèque emploi service universel : comment ça marche ?

Il n’est pas aisé de mener de front sa vie familiale et professionnelle. Lorsqu’on est salarié, on passe le plus clair de son temps dans son lieu de travail. A la descente, pour ceux qui ne sont pas véhiculés, ils sont obligés de se bousculer dans les transports en commun, et sont complètement épuisés une fois chez eux. Même lorsqu’on possède une voiture, on n’est pas épargné par les embouteillages. C’est dire qu’une fois à la maison, on a envie de tout sauf d’effectuer des tâches ménagères. L’une des meilleures options est de recourir à une aide ménagère à domicile. Et à cet effet, l’utilisation du Chèque emploi service universel constitue un choix judicieux !

Qu’est-ce que le Chèque emploi service universel (CESU)

Il vous est loisible d’opter pour le CESU pour payer votre personnel de maison. Et cela, qu’il s’agisse d’une aide à domicile, d’un jardinier ou encore d’une femme de ménage. L’avantage du CESU, c’est qu’il vous permet de simplifier toutes les formalités d’embauche et de déclaration de votre employé de maison. Vous serez déchargé de nombreuses tracasseries administratives telles que la détermination du montant des cotisations, la constitution des bulletins de salaire, et la déclaration au niveau de l’URSSAF tous les 3 mois.

N’importe quel particulier peut avoir recours à ce dispositif, à un moment ou à un autre. On peut user du CESU à titre temporaire, ou de façon récurrente, que ce soit pour un travail à temps complet ou même partiel.

Où obtenir le ticket CESU ?

Le particulier peut se rapprocher de sa banque et souscrire au « CESU bancaire » qui fait l’objet d’une gestion conjointe avec l’URSSAF. Dès que sa demande est validée et que son compte a été ouvert, les cotisations pourront être automatiquement débitées de son compte. Il peut également bénéficier de CESU préfinancés chez son employeur, auprès des collectivités locales, ou de certaines structures à vocation social. Par ailleurs, il faut noter que l’adhésion au CESU peut se faire via le web.

Comment fonctionne le CESU ?

Le CESU a un mode de fonctionnement similaire à celui d’un chèque en banque classique. Le particulier délivre au personnel de maison un ticket CESU sur lequel est inscrit son salaire net. Puis il fait parvenir le volet social au niveau du Cesu. L’employé remet le CESU à sa banque puis l’argent est déposé sur son compte. Les cotisations seront tirées du compte du particulier.