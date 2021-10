Home » Santé C’est quoi l’impuissance masculine et comment y remédier ? Santé C’est quoi l’impuissance masculine et comment y remédier ?

Les troubles de la sexualité perturbent la vie sexuelle de plusieurs hommes de nos jours ainsi que de leurs partenaires. Ce dysfonctionnement érectile est considéré comme l’incapacité de maintenir ou de produire une érection pendant longtemps au cours d’une relation sexuelle accomplie. Il peut par ailleurs avoir plusieurs causes d’ordre psychologique ou physique et parfois même les deux. L’impuissance masculine est généralement rattachée à une mauvaise circulation sanguine, causée par une maladie vasculaire qui touche les artères du pénis. On distingue de nombreux traitements pour corriger cela. Découvrez ici ce qu’est l’impuissance sexuelle et comment y remédier.

L’impuissance masculine, qu’est-ce que c’est ?

Encore appelée dysfonction érectile, l’impuissance masculine est une incapacité partielle ou totale à maintenir ou à atteindre une érection suffisante pour être performant sexuellement. Ce trouble est le plus souvent remarqué chez les hommes, notamment dès l’âge de 40 ans (redirigez-vous sur https://www.limpuissance-masculine.fr/ pour en savoir plus).

A lire en complément : Bientôt le remboursement de la télémédecine pour accélérer le processus

En effet, cette inaptitude sexuelle amoindrie empiète fortement sur la qualité de vie du couple. Cette affection peut provoquer chez le sujet masculin de neombreux troubles. Essentiellement une perte d’estime en soi ou même de la dépression ou de l’anxiété.

L’impuissance crée durement une intimité de couple délabrée, et entraîne aussi un évitement des contacts physiques entre l’homme et sa partenaire. Elle est dans certains cas source de stress émotionnel, pouvant même être renforcée par des composants d’ordre psychogène de l’impuissance masculine.

A découvrir également : 4 raisons pour aller au thalasso

Quand consulter un spécialiste ?

Avant d’aller voir votre médecin, il est primordial d’établir une différence entre pannes sexuelles temporaires et une inaptitude persistante de l’érection. En principe, tous les hommes connaissent parfois des pannes sexuelles ponctuelles et transitoires lorsqu’ils sont fatigués ou stressés.

Quand l’âge avance, on constate au fur et à mesure que le délai d’apparition d’une érection honorable peut s’accroître et ces changements sont tout à fait normaux à partir de 50 ans. Il faut donc consulter un spécialiste lorsque les dysfonctions de l’érection durent il y a plus de 3 mois ; les difficultés rencontrées engendrent une souffrance d’ordre psychologique ou physique.

Il peut être troublant de parler de ce sujet avec un médecin. C’est pourquoi on recommande de consulter un spécialiste avec lequel vous parlez aisément.

Traitements de l’impuissance masculine

Les méthodes thérapeutiques pour lutter contre l’impuissance masculine sont de plusieurs ordres. Le choix est fait selon des facteurs tels que la cause, la sévérité du mal ou le choix du couple. Le changement de mode de vie est un élément qui peut influer sur l’incidence et la pratique d’une activité physique. Nonobstant, les autres modifications du mode de vie n’interviennent pas toujours sur l’activité érectile.

Si l’impuissance provient des effets secondaires d’un médicament que vous prenez, votre médecin traitant pourra prescrire une molécule supplémentaire. Une thérapie psychosociale serait très propice si des facteurs psychologiques et émotionnels contribuaient aux difficultés.

Dans certains cas, on utilise des médicaments afin de remédier à cette dysfonction érectile. Il s’agit entre autres du sildénafil (Viagra), du vardenafil (Levitra) et du tadalafil (Cialis). La majorité des molécules fonctionnent en haussant le flux sanguin vers la baguette de l’homme.