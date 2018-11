Home » Santé Quels sont les différents services proposés par les EHPAD ? Santé Quels sont les différents services proposés par les EHPAD ?

La vieillesse est un état qui survient indéniablement au cours d’une vie. Parfois, la maladie ainsi que la perte d’autonomie sont tels qu'il est nécessaire de se faire accompagner par des professionnels pour effectuer des gestes du quotidien. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont été créés afin de remédier à cette réalité. Quels sont les conditions d’une admission dans une EHPAD et les prestations qui sont proposées, nous vous disons tout dans cet article.

L’admission en EHPAD pour qui et comment ?

L’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est un accueil destiné aux personnes âgées en perte d’autonomie dont la prise en charge nécessite des soins médicalisés. Elle est destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans et partiellement ou totalement dépendantes.

L’EHPAD est une solution à l’isolement social qui peut fortement dégrader l’état des personnes âgées. Par le biais d’animations collectives et de d’activités entre résidents, la maison de retraite médicalisée permet à ses occupants de retrouver une vie sociale épanouie et de renouer avec les bienfaits de la vie en communauté.

Avec domusvi.com vous avez accès à une large sélection de maisons de retraite médicalisées en fonction des exigences qui sont les vôtres. Que vous recherchiez un hébergement pour vous ou pour l’un de vos proches, vous avez à votre disposition des services de professionnels de la santé formés pour assister, offrir de la compassion et leur présence rassurante aux pensionnaires. De plus, des soins de santé adaptés à la situation de chacun sont proposés avec un suivi adéquat et constant.

Les services à la disposition du pensionnaire

Les personnes âgées dépendantes nécessitent une prise en charge particulière. En effet, en plus de l’assistance médicale impérative due à leur état de santé, il faut rajouter la nécessité de se sentir en confiance avec un personnel qualifié, à l’écoute et surtout formé à affronter des situations d’urgence.

Les prestations proposées sont relativement identiques dans toutes les EHPAD :

La gestion administrative qui permet de personnaliser l’accueil du résident et d’adapter son séjour à ses besoins

La gestion hôtelière qui propose des services de base comme le logement avec une chambre, une salle de bain et des toilettes qui sont mises à disposition. En plus du nettoyage de ces espaces, l’accès à des prestations comme le web, la télévision ou encore le téléphone et également proposé

La restauration qui englobe l’offre des trois repas quotidien en plus d’un goûter et d’une collation si désirée

Le blanchiment du linge est également une option mise à disposition des résidents pour un meilleur confort

La vie sociale donne accès à des animations de groupe et au sein de l’établissement mais également pour les résidents aptes aux déplacements extérieurs à des sorties dans divers endroits

D'autres prestations sont offertes en suppléments comme la coiffure, la manucure etc…