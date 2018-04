Home » Immobilier Ce que vous devez connaître pour bien équiper votre salle de gym d’entreprise Immobilier Ce que vous devez connaître pour bien équiper votre salle de gym d’entreprise

Les avantages potentiels des programmes de bien-être en milieu de travail sont bien documentés. Offrir un espace d’exercice à l’intérieur de l’entreprise est un excellent moyen de booster la productivité, de rehausser le moral des employés et de diminuer l’absentéisme. Mais cela ne signifie pas que vous devez faire sauter tout le budget de l’année prochaine sur de l’équipement d’exercice coûteux.

Peu importe la taille de votre entreprise ou votre budget, la mise en place d’une salle de sport d’entreprise pour vos employés est possible. Vous trouverez dans cet article une liste d’équipements adaptés à ce format de salle de sport.

Les tapis de sol

Ce type matériel et peu coûteux et rend beaucoup plus confortable pour vos employés d’assumer certaines des positions intéressantes qui viennent avec les exercices, pensez à la position push-up ou planche, ou allongé sur le dos pour les abdominaux. Les tapis de yoga sont parfaits pour cette application.

Les ballons d’exercice

Parfois utilisé comme chaise de bureau divertissante, cet équipement ouvre la porte à la pratique des exercices de balle crunche, ce qu’une étude de l’American Council on Exercise a identifié comme l’un des meilleurs exercices. Vous pouvez également les utiliser pour des étirements ou pour ajouter de l’instabilité à presque toutes les séances d’entraînement. Par exemple, si vous travaillez sur des pompes, vous pouvez rendre l’exercice plus difficile en équilibrant vos mains sur le ballon au fur et à mesure que vous les faites.

Les équipements d’entraînement musculaire

Si l’espace d’exercice de votre bureau est assez grand pour accueillir de l’équipement d’haltérophilie, vous avez deux options : des machines ou des haltères. Les haltères sont de loin le meilleur choix pour un petit gymnase avec un petit budget. Ils sont plus polyvalents, moins chers, n’ont pas de pièces mobiles pour se tromper et prennent moins d’espace que la concurrence. Si l’espace est vraiment limité, vous pouvez acheter des haltères réglables qui vous aident à ranger un ensemble complet de poids libres dans l’espace qu’il faudrait pour ranger seulement quelques haltères standard.

Les équipements cardiovasculaires

Les tapis roulants et les entraîneurs elliptiques sont l’équipement cardio par défaut pour la plupart des petits gymnases, mais ne présumez pas que vous êtes encore bloqué. Il existe plusieurs autres types d’appareils cardiovasculaires qui occupent moins d’espace, beaucoup moins cher, ou les deux. Voici les avantages et les inconvénients de certains des types plus courants appareils cardiovasculaires que vous pouvez acheter :

Vélos stationnaires : Pour la plupart de vos employés, la conduite d’un vélo sera presque aussi familière que le mouvement de marcher sur un tapis roulant ou un vélo d’entraînement elliptique. Les vélos d’exercice occupent moins d’espace et coûtent généralement moins cher qu’un tapis roulant ou un exerciseur elliptique de qualité similaire.

Rameurs stationnaires : Les rameurs stationnaires sont souvent l’option cardio la moins coûteuse. Lorsqu’ils sont utilisés, leur empreinte est un peu plus grande que la plupart des autres appareils d’exercice, mais ils peuvent généralement être rangés debout et à l’écart. Ils ont aussi besoin d’un peu de savoir-faire supplémentaire pour être utilisés correctement – mais une fois que vous en avez le don, les rameurs offrent un excellent entraînement complet du corps ainsi que des avantages cardio.

Vélo elliptique : Une fois toute la rage passée, ces appareils cardio verticaL sont toujours parfaits si vous travaillez avec un espace de plancher limité dans votre salle de gym, mais il n’y a pas grand-chose d’autre à recommander à leur sujet. Tout autre type d’appareil d’exercice vous donnera une plus grande amplitude de mouvement et permettra à vos employés de se divertir et de s’engager davantage.

La gymnastique suédoise : Tous les types d’équipement cardiovasculaire mentionnés ci-dessus peuvent coûter cher, et ils ont des pièces mobiles qui doivent être entretenues pour la sécurité de vos employés. Si vous avez un budget serré, vous pouvez au moins faire fonctionner la section cardio du gymnase de votre entreprise avec des cordes à sauter, puis l’améliorer plus tard – ou fournir des affiches d’instruction pour la gymnastique suédoise intégrale, comme les burpees et les alpinistes.

La plupart des appareils de conditionnement physique que nous avons déjà mentionnés sont peu coûteux et complètement fonctionnels directement. Si vous ou vos gestionnaires avez un peu plus d’argent à dépenser, partez dans de l’équipement haut de gamme. Cela comprend tous les appareils de musculation et tous les appareils cardio mécanisés.

Une fois ce problème réglé, la prochaine priorité budgétaire devrait être tout équipement qui supporte votre poids. Dans la plupart des cas, il s’agit principalement d’appareils de musculation ou de cardio, mais il peut aussi s’agir de stations de traction, d’inclinaison et d’élévation verticale du genou, de supports d’étirement, etc.

Informez vos employés

Voici une dernière question qui mérite certainement une partie de votre argent durement gagné : l’éducation des employés. Cela pourrait prendre la forme de cours de conditionnement physique de groupe, de coaching individuel avec un entraîneur personnel ou d’orientations de groupe lorsque l’équipement de bureau est installé pour la première fois.

Peu importe le type d’équipement de conditionnement physique que vous fournissez, vos employés doivent savoir comment l’utiliser en toute sécurité. C’est aussi une excellente occasion d’éduquer votre équipe sur les avantages du mieux-être en milieu de travail, ainsi que sur toute autre mesure incitative que vous pourriez offrir pour les aider à s’entraîner.

N’oublions pas les exercices d’étirement et de flexibilité

Jusqu’à présent, nos priorités en matière d’équipement ont été la forme physique cardiovasculaire et l’entraînement musculaire, les deux aspects les plus connus de la forme physique. Mais il y a quelques autres aspects de la forme physique qui ne sont souvent pas appréciés : la flexibilité les étirements.

La bonne nouvelle, c’est que ces deux activités nécessitent peu d’équipement : un tableau mural, une application gratuite, une courte séance de formation des formateurs ou d’avoir accès à de bonnes informations en ligne, suivez des sites comme Kiabudo, est tout ce dont vos employés ont besoin pour y parvenir, ainsi qu’un accès régulier à l’espace d’exercice et aux tapis de sol.