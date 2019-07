Home » Mode Collier ras de cou | La dernière tendance à suivre Mode Collier ras de cou | La dernière tendance à suivre

Les dernières tendances en terme de colliers ras de cou

Alors qu’on le croyait oublié depuis 1998, il a fait son grand retour : le collier ras de cou ! Il a d’ailleurs dans l’entrefait changé d’appellation, et pour être dans la tendance, nommez-le “choker”. Les influenceuses donnent le ton : elles sont nombreuses à le porter, quel que soit leur âge ou leur style. On le retrouve sur les podiums des plus grands créateurs, plus personne ne peut passer à côté. Comment porter le collier ras de cou cet été et avec quelle tenue ? Et surtout, on évite les faux pas.

Comment le porter ?

Comme pour les vêtements ou même les boucles d’oreilles, un collier ras de cou ne se porte pas n’importe comment. Il faut prendre en compte sa morphologie pour savoir quel ras de cou choisir. La tendance à elle seule ne suffit pas pour choisir ses bijoux !

Si votre cou est petit, évitez à tout prix les chokers trop larges. Ils donneraient visuellement l’effet de vous tasser, ce qui ne serait pas du meilleur goût. A l’inverse, si vous avez un cou élancé, alors vous pourrez porter à peu près n’importe quel type de collier ras de cou.

Le choker se porte avec tout type de vêtements, et s’adapte facilement à tous les styles. Avec un t-shirt à col rond type boyfriend, une chemise cintrée, ou une robe habillée… il y a forcément un collier ras de cou adapté à votre style du jour.

Attention cependant à quelques détails. Il s’agit déjà d’un type collier au style très prononcé. On ne le voit pas partout, et certains chokers attrappent l’oeil facilement. Dans ce cas, on évite de jouer la surenchère en y additionnant de grosses boucles d’oreilles par exemple.

La tendance est certes à l’accumulation, mais dans un seul type de bijou. On additionne les colliers, ou les bracelets, mais pas tout à la fois. Vous pouvez donc par exemple porter plusieurs colliers à la fois dont un choker ! C’est très mode, et ça habille parfaitement le décolleté.

Les différents types de collier ras de cou

Le collier ras de cou existe dans un nombre quasiment infini de déclinaisons. Avec ou sans pierre, avec ou sans pendentif, en or, en argent ou encore en cuir… On est loin de l’époque où posséder un chocker consistait à porter un collier en plastique imitant un tatouage autour du cou.

Les chaînettes discrètes ou même fils de nylon avec une pierre seule sont les colliers ras de cou les plus passe-partout et universels. Ils s’adaptent à toutes les occasions, de la vie quotidienne aux événements solennels.

Les modèles à breloques, dans la tendance des bracelets, sont eux aussi de plus en plus nombreux. Ils ont le gros avantage d’être amovibles, interchangeables… vous pouvez les agrémenter d’une ou plusieurs breloques, au fil de vos envies.

Le velours est très tendance ! Il s’accompagne volontier d’un pendentif, et peut se porter avec différents styles vestimentaires. En effet, contrairement aux préjugés, il n’est pas réservé au style rock’n’roll ou grunge.

Enfin, là encore adapté à plusieurs occasions, le chocker en cuir est à la pointe de la mode. Il peut surtout être fait soi-même sans grande difficulté : utilisez un lien de cuir de la couleur qui vous convient, puis nouez le autour de votre cou. Vous pouvez l’agrémenter aisément de perles métallisées par exemple. N’hésitez pas à le nouer comme un lacet, et laisser le noeud apparent sur le devant.

Quel que soit votre style vestimentaire en général ou votre look du jour, évitez simplement de porter le collier ras de cou avec un col roulé. Ce serait bien dommage de le cacher. Petite exception cependant : avec un top ou une robe ajustée et à col roulé, vous pouvez envisager de porter votre collier par-dessus !

Les influenceuses qui portent le collier ras de cou

S’il est un baromètre qui ne trompe pas, c’est celui des influenceuse mode et beauté ! Un petit tour sur leurs blogs et comptes Instagram respectifs, et on se fait rapidement une idée des dernières tendances. S’il en est une à laquelle elles ont toutes adhéré ces derniers temps, c’est la mode du collier ras de cou.

On a bien sûr pu voir Kendall Jenner porter un chocker sur-mesure de chez Tiffany, unique bijou pour habiller son décolleté. Cheveux tirés en arrière, maquillage nude… le choker était le point d’orgue de sa tenue. Logique cela étant, puisque l’événement auquel Kendall Jenner était présente ce soir là était organisé par la marque elle-même.

La créatrice et mannequin Jeanne Damas elle aussi porte joliment le collier ras de cou. On découvre sur son compte Instagram une collaboration avec la marque parisienne de joaillerie Chaumet. Elle porte un collier de la collection Hortensia, fort remarqué sur les réseaux, et pas pour rien !

Enfin, la blogueuse californienne branchée, Julie Sariñana (alia Sincerely Jules) apparaît sur les réseaux portant un choker multiple de chez APM Monaco. S’il est une jeune femme dont la voix porte en terme d’influence mode, c’est bien elle, avec plus de 5 millions d’abonnés à son compte Instagram.

Pour trouver un collier ras de cou tendance, pas besoin ceci dit de vous précipiter chez ces joailliers pour imiter les mannequins, actrices et blogueuses de renom. Il existe des bijouteries aux tarifs bien plus abordables qui proposent des modèles de choker tout aussi tendance.