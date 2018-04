Home » Business Le mug personnalisé au service de votre image de marque Business Le mug personnalisé au service de votre image de marque

Le mug personnalisé est un objet que l’on voit de plus en plus. Généralement utilisé par des entreprises, il est un outil de choix dans une stratégie de marketing publicitaire. Ainsi, lorsqu’on est une entreprise et que l’on veut se faire connaitre et faire connaitre sa marque, on peut envisager d’utiliser des mug personnalisés. Mais avant, il est important de comprendre pourquoi il rencontre un tel succès et mieux encore, comment il peut être mis au service de votre image de marque.

Pourquoi opter pour des mug personnalisés ?

Le mug est un outil qui accompagne la grande majorité des personnes tout au long de la journée. Il peut être utilisé pour prendre le café le matin ou pour prendre le thé ou une tisane au cours de la journée. Très utile, il permet donc de déguster une bonne boisson et de profiter du bien-être que cette dernière procure. Il est souvent présent aussi bien dans les entreprises que dans les maisons ; et il est souvent placé en évidence à la vue de tout le monde, dans un endroit où il est facilement accessible. Ainsi, personnaliser un mug vous permet de vous rappeler de son origine, de délivrer un message, ou de rappeler à celui à qui vous l’avez offert que vous pensez à lui.

Par ailleurs, votre présence sur un mug vous attire la sympathie de celui qui l’utilise, car il se rend compte que vous lui avez permis de profiter d’une boisson qu’il aime. En outre, un mug est un objet qui sera vu par de nombreuses personnes ; personnalisé, il peut susciter la curiosité et amener les gens à vouloir l’examiner de près. Vous pouvez alors profiter de cette curiosité pour attirer l’attention des gens sur votre marque. La réalisation de cet outil ne nécessite pas que l’on dispose d’un budget important et est relativement rapide. De plus, pour personnaliser un mug, de vastes possibilités sont offertes.

Personnaliser un mug

Si vous choisissez de personnaliser un mug, sachez qu’il vous est possible, dans un premier temps, de décider quel type de mug vous voulez personnaliser. Vous avez en effet le choix entre un mug émaillé, un mug isotherme, un mug photo ou une tasse à l’effigie de votre entreprise. Vous pourrez aussi choisir le matériau de celui-ci : céramique, porcelaine, ou verre. De plus, la taille et la contenance seront laissées à vos soins. Vous pourrez choisir de mettre :

votre logo ,

, votre slogan ,

, une citation ,

, un message inspirant ,

, des photos, etc.

Pour faire connaitre votre marque, vous pouvez distribuer ces mug à vos fournisseurs, vos employés, vos clients, etc. en guise de cadeau d’entreprise. Il vous sera également possible de choisir la couleur (intérieur, extérieur, anse) pour chaque modèle. L’opportunité vous sera également donnée de choisir des thèmes pour la personnalisation de cet outil.

Le mug personnalisé est un outil au service de votre image de marque ; car il vous permet de faire passer un message, d’être présent dans l’esprit de vos clients, et de vous en attirer d’autres. Il présente de nombreux avantages et a fait ses preuves auprès de plusieurs entreprises l’ayant utilisé.