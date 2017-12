Home » Business Opticien, un métier d’avenir Business Opticien, un métier d’avenir

Le métier d’opticien ne connaît pas la crise et c’est la voie royale pour vous assurer un métier fiable et passionnant. Depuis une dizaine d’années, le vieillissement de la population, le manque d’ophtalmologistes en France et l’utilisation intensive des écrans (ordinateurs, mobile, tablettes, consoles de jeux) ont largement contribué à l’extension de l'intervention des opticiens lunetiers.

Pourquoi devenir opticien ?

L’opticien est le seul professionnel qui est habilité à délivrer des verres correcteurs ou des lentilles de contact auprès de ses clients. Il se charge aussi de conseiller des personnes qui désirent simplement changer de monture ou qui veulent acheter des lunettes de soleil sans correction. C’est un métier vraiment passionnant et polyvalent puisqu’il mélange à la fois des notions de médecine, de créativité, de conseils et de vente. Un opticien débutant n’a en général aucun mal à trouver un poste.

Comment devenir opticien ?

La voie classique pour devenir opticien est le BTS Opticien Lunetier mais il est toujours possible d’aller plus loin dans sa formation en obtenant par exemple une licence en optométrie, un Certificat de Qualification Professionnelle ou même une licence en management de magasin dédiée aux opticiens.

Il existe plusieurs formations en France. Si vous êtes étudiant dans la région de Bretagne ou dans le Pays de Loire, il existe par exemple une école d'optique proche de Nantes. Ces écoles permettent de devenir opticien en 2 ans généralement après un baccalauréat de type S, ES ou Pro Optique mais il existe d’autres portes d’entrée pour ces écoles : par exemple si vous êtes déjà titulaire d’un autre diplôme de l’enseignement supérieur ou si vous êtes déjà dans la vie active.

La formation pour devenir opticien regroupe entre autres les matières suivantes : analyse de la vision, optique, gestion de l'entreprise, technologie des verres et des montures, mathématiques, anglais… Des matières variées et passionnantes pour un métier qui l’est tout autant.