Prendre le grand large avec vos collaborateurs

Quelle que soit la période de l'année, les réunions professionnelles s'enchaînent. De la réunion classique entre équipes aux grands messes annuelles, en passant par le team building aux soirées de gala, vous êtes souvent à la recherche de location de salle de réunion. Il faut bien l'avouer, souder ses équipes ou organiser des rencontres avec ses clients prend une envergure d'autant plus pertinente lorsque cet événement a lieu dans un cadre dépaysant. Et si vous preniez le grand large avec vos collaborateurs en mettant le cap sur Saint-Malo ?

Saint-Malo toute !

Tout chauvinisme mis à part, il faut tout de même reconnaître que la France est un beau pays et que chaque région a son charme. Et la Bretagne n'en est pas exempte, bien au contraire. Force est de constater que la péninsule celte reste un haut lieu touristique que l'on soit amateur de voile ou pas. Ce ne sont pas les Malouines et les Malouins qui vous diront le contraire. La baie de Saint-Malo est un cadre parfait pour embarquer vos équipes vers de nouvelles aventures, dynamique de par sa géographie, chargée d'histoire et regorgeant de culture, voila de quoi séduire et booster vos collaborateurs. Il est donc temps de penser à votre location de salle à Saint-Malo.

France Congrès a lancé au début des années 2010 une charte Qualité & Développement Durable. Cette dernière compte 25 engagements et repose sur les 3 piliers du développement durable, à savoir le pilier économique, le pilier social/sociétal et le pilier environnemental.

Cap sur le grand large !

Au grand large, c'est précisément là que vous sont proposées des salles de réunion, de congrès, de gala mais aussi des salles de réception adaptées à la taille de vos événements ainsi qu'à vos impératifs, et ce, tout au long de l'année. D'une poignée de collaborateurs jusqu'aux événements accueillant un peu plus de 1000 personnes, un éventail d'espaces allant de la simple salle de réunion jusqu'à l'auditorium en passant par des espaces d'exposition, le palais des congrès de la cité corsaire se pliera aux exigences de votre entreprise.

Revigorées, régénérées, redynamisées, c'est ainsi que seront vos équipes en revenant du grand large !