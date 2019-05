Home » Immobilier Maison ossature bois : quel budget prévoir Immobilier Maison ossature bois : quel budget prévoir

Le succès des maisons en bois n’est plus à démontrer sur le marché de l’immobilier. Plus naturelles, les maisons en bois ont non seulement de très bonnes performances thermiques et phoniques, mais elles offrent également aux particuliers un cadre de vie plus sobre et authentique. Tous ces atouts font des maisons en bois, l’un des types de biens immobiliers les plus attractifs du marché de l’habitat. Toutefois, le bois est un matériau de construction rare et nécessitant un traitement pour répondre aux normes du bâtiment. Quel budget prévoir pour la construction d’une maison à ossature bois. Retrouvez dans cet article les prix pour votre construction de maison en bois.

Combien coûte une maison en bois en kit ?

Le marché de l’immobilier demeure à ce jour l’un des secteurs les plus dynamiques. Pour répondre à l’exigence des consommateurs les sociétés du bâtiment mettent sur le marché des biens immobiliers écologiques, des maisons construites en pierre ou en bois. De tous les matériaux de construction, le bois semble le plus résistant et le plus naturel. Ce qui a contribué à la forte demande de maisons à ossature bois sur le marché. Aujourd’hui, il existe des maisons en bois en kit et d’autres clé en main.

La première peut être construite par le particulier lui-même sans faire appel à un constructeur maison ossature bois s’il a de bonne connaissance en matière de construction. Une maison en bois en kit coûte entre 750€ et 1400€ le m2. En effet, construire une maison en bois en kit milieu de gamme nécessite un budget 750 € le m2 soit 112500€ au total. Pour la construction d’une maison à ossature bois en kit de haut standing, le budget à prévoir est de 210000€. Ce qui fait un prix au m2 de 1400€.

Le prix d’une maison en bois clé en main

Les maisons à ossature bois sont très en vogue sur le marché de l’immobilier. Résistantes et plus écologiques, les maisons à ossature bois peuvent être livrées clé en main. Pour construire une maison en bois clé en main high-tech, prévoyez un budget 3000€ le m2. Pour le modèle de milieu de gamme, il coûte 700€ le m2. La maison ossature bois clé en main milieu de gamme se construit avec un budget de 1200€ le m2.