Conseils et astuces pour vendre son terrain

Vous voulez vendre votre terrain rapidement à un prix correct. Pour réussir à bien vendre votre terrain, il faudra au préalable passer par plusieurs étapes. Découvrez donc quelques conseils et astuces nécessaires pour vendre son terrain.

Terrain constructible ou agricole?

Savoir si vous disposez d’un terrain constructible ou agricole vous permet de jauger sa valeur. Le plan local d’urbanisme (PLU) et le plan d’occupation des sols (POS) sont des documents disponibles au niveau de la mairie, qui définissent les normes d’urbanisme d’une commune. Le type du terrain est un facteur déterminant du prix de vente : le prix de vente d’un terrain constructible à vendre à Villeneuve d'Ascq dépasse largement celui d’un terrain agricole.

L’intervention d’un géomètre expert

La vente d’une partie du terrain requiert l’intervention d’un géomètre expert. Ce dernier aura la charge d’effectuer un relevé de la surface concernée par la vente tout en prenant des dispositions vis-à-vis du PLU et vos besoins. Une fois la surface relevée, il réalisera un bornage pour assurer une garantie de la surface à l’acheteur. L’expert géomètre mettra en œuvre l’ensemble des démarches administratives nécessaires jusqu’à l’élaboration du document d’arpentage.

Le juste prix de votre terrain

Pour avoir une estimation correcte du prix de votre terrain, confiez la tache à un expert foncier, à un agent immobilier ou à un notaire. Il sera plus en mesure de déterminer sa valeur en se basant sur des critères tels que ses caractéristiques, son environnement et ses avantages et limites par rapport aux terrains environnants.

La valorisation du terrain

La valorisation du terrain passe par sa viabilisation. L’opération est faite en vue de raccorder le terrain aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou d'assainissement, ce qui constitue un élément clé pour attirer les acquéreurs. La viabilisation coûte entre 5000 et 15000 euros.

La vente du terrain

Pour procéder à la vente du terrain, vous pouvez recourir aux services d’une agence immobilière ou utiliser les sites d’annonces. L’essentiel est d’établir un dossier de vente. Parmi les pièces nécessaires à la constitution du dossier figurent : un titre de propriété, un procès-verbal de bornages, les diagnostics techniques, etc.