Home » Auto Faut-il vraiment respecter le Code de la route ? Auto Faut-il vraiment respecter le Code de la route ?

Bonne question ! Eh oui, le respect du Code de la route est fondamental puisqu’il réglemente les circulations routières, qu’il s’agisse de la circulation sur les routes, ou les autoroutes ou même les trottoirs. Il s’agit en un mot d’un ensemble de lois ainsi que de règles qui vise à ordonner et à structurer les divers déplacements des automobiles à deux roues, à quatre roues et aussi les piétons qui empruntent les voies publiques. Sans code de la route, ce serait vraiment l’anarchie totale sur ces voies. Si bien que respecter les règlementations établies dans ce document est capital afin d’éviter toutes formes d’accident de circulation.

Que contient ce code de la route au juste ?

La majorité des personnes pensent que le Code de la route ne concerne que la signalisation routière. Eh oui, ce document contient toutes les règles liées aux panneaux de signalisation, mais pas seulement. Il informe sur chaque signification de chaque panneau. Vous pouvez y découvrir les panneaux d’obligation, les panneaux d’interdiction, les panneaux d’indication et les panneaux dangers. Un candidat qui passe son permis de conduire a l’obligation de connaître spécifiquement tous ces panneaux. Lors des examens, il est particulièrement interrogé sur le sujet. Il faut savoir que ces panneaux sont faciles à reconnaître à partir de leurs couleurs, leurs formes qui peuvent être soient un rond ou un triangle, les images ou les nombres inscrits dessus.

Sachez que les panneaux de signalisation ne sont pas les seuls éléments à connaitre qui sont traité au cœur du Code de la route. D’autres éléments comme les feux tricolores, les mouvements réalisés par des agents de circulation, des marquages au sol ainsi que des balises hors agglomération sont aussi expliquées et détaillées dans ce code. Les points importants qui sont particulièrement très précisés au sein du Code de la route concernent la gestion de la vitesse, le poids des charges, peu importe le type de véhicule, les cas de dépassement, la priorisation de la conduite à droite, l’usage du clignotant et la gestion de l’éclairage…

Qu’est-ce que vous risquez en cas de non-respect du Code de la route ?

Il est formellement conseillé aux conducteurs de connaitre précisément chaque détail du Code de la route avant de s’aventurer sur les voies publiques. Les risques d’accident sont improbables. Il est essentiel de savoir qu’en cas de non-respect des règles établies au sein de ce code, vous risquez certaines sanctions. Les autorités peuvent même vous retirer votre permis de conduire qui vous donne l’autorisation de pouvoir conduire et circuler librement sur les routes. Vous aurez la possibilité de faire un stage de permis à points à Montereau afin de récupérer jusqu’à 4 points.

Toutefois, les sanctions peuvent se présenter autrement, comme le paiement d’une contravention ou la déduction de quelques points sur son permis de conduire. Mais, sachez que plus vous avez des points réduits à cause d’une ou de plusieurs infractions, plus vous risquez que votre permis soit invalide.

Apprendre les règles stipulées dans le Code de la route pour mieux les respecter

Vous souhaitez donc vous informer sur les règles en vigueur contenues dans le Code de la route ? Vous désirez en apprendre sur le sujet pour éviter les accidents et pour éviter de vous faire suspendre votre permis de conduire ? Si vous n’avez pas encore de permis, sachez que lors des formations données au sein des auto-écoles, vous pouvez apprendre les dispositions mises en place dans le Code de la route. Assisté par un moniteur, lors de ces formations, en plus d’apprendre comment conduire un véhicule, vous apprendrez également comment bien circuler sur les voies publiques.

Sachez que les formations se déclinent souvent en deux catégories, la théorie et la pratique. Durant les cours théoriques, vous apprendrez les bases du code de la route et toutes les règlementations liées aux déplacements, qu’il s’agisse des panneaux, des signaux envoyés par les agents de circulation ou bien des marquages au sol… Vous renforcerez par la suite vos acquis théoriques par des expérimentations sur le terrain où vous verrez de visu comment se présente vraiment ces règles et comment faire afin de ne pas les enfreindre.