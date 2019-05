Home » Santé Les effets des aimants thérapeutiques sur le corps Santé Les effets des aimants thérapeutiques sur le corps

Notre corps nous accompagne tout au long de notre vie, nous devons en prendre soin, afin de préserver son capital santé.

On a malheureusement trop souvent recours aux substances chimiques des médicaments. Pour autant, il existe des alternatives naturelles et efficaces, parmi lesquelles on retrouve les aimants thérapeutiques.

Nous allons vous expliquer en quoi ils peuvent être bénéfiques pour notre santé.

Un effet antalgique

La magnétothérapie est une technique utilisée depuis des décennies, mais il a fallu attendre une étude menée en 1997 par le journal « the Lancet » pour que ses vertus antalgiques soient reconnues. En effet l’étude menée révélait que 76% des cas ont ressenti un soulagement de leurs douleurs.

Elle repose sur l’utilisation d’aimants thérapeutiques, qui vont être apposés sur la zone douloureuse. Les informations sont transmises au cerveau via des petits courants électriques appelés influx nerveux. Le contact entre les aimants et ces influx va créer un champ magnétique qui va permettre d’influencer le signal de la douleur.

Une influence positive sur l’approvisionnement du sang

Le magnétisme des aimants thérapeutiques va augmenter localement le débit sanguin et va rendre ses vaisseaux plus aptes à recevoir ses nutriments. Ainsi le sang de votre corps sera mieux approvisionné en tout ce qu’il transporte (oxygène, globule blanc, globules rouges, vitamines, etc.).

Un effet réparateur

Les aimants thérapeutiques permettent également de soulager différents maux, tels que des insomnies. En effet, vous pouvez installer des dalles incorporées d’aimants thérapeutiques sous votre sommier, afin d’avoir un sommeil réparateur et paisible. Vous pouvez ainsi dormir tranquillement, tout en étant protégés des ondes électromagnétiques.

Comme de nombreux sportifs, vous pouvez également utiliser les aimants thérapeutiques dans le cadre d’une pratique sportive intensive. Ils vont vous permettre de récupérer rapidement après un effort intensif et soulager profondément vos tissus musculaires.

Ils peuvent également rentrer dans votre routine beauté, en utilisant une brosse à aimants magnétiques, que vous pouvez retrouver dans la gamme de la marque Alphapole, pour ainsi favoriser la pousse de vos cheveux et lui redonner sa vitalité.

Aide au rééquilibrage des énergies

Pour entretenir son corps, il est important d’avoir un bon équilibre et maintenir une bonne circulation de l’énergie. Ils vont vous permettre de garder toute votre vitalité, vous pouvez par exemple utiliser des aimants thérapeutiques sur vos pieds et vos mains afin de stimuler votre fluide énergétique.