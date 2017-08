Passer par le courtier en prêt immobilier est-il rentable ?

Statistiquement, seulement 30 % des Français passent par les services d’un courtier immobilier en 2014 contre 22 % en 2010. Une évolution provoquée surtout par la baisse des taux d’emprunt. Mais ces chiffres sont relativement bas par rapport à nos amis allemands ou espagnols qui avoisinent les 50 à 60 %. Pourtant, ce ne sont pas les annuaires ou guide crédit immobilier qui manque sur internet et dans les villes. C’est plutôt dû à une mauvaise interprétation des rôles du courtier en prêt immobilier et le manque d’informations sur les avantages économiques que pourraient générer les courtiers. Le rôle d’un courtier en prêt immobilier Le courtier en prêt immobilier est l’intermédiaire idéal entre les organismes financiers et l’emprunteur. Dans un premier temps,même si vous n’avez pas d’apport personnel pour un crédit immobilier. Vous conseille sur les différentes marches à suivre et vous briefera pour l’entretien final avec votre banquier. Il vous évitera donc tous les tracas administratifs et vous trouvera la ou les meilleures offres possibles selon votre profil. Il pourrait vous représenter lors des rendez-vous grâce à un contrat de mandat. il vous aidera à établir un dossier de prêt en béton Le courtier permet d’avoir des gains économiques. Si l’on n’analyse pas assez, on pourrait penser que les honoraires d’un courtier sont des dépenses en plus. Pourtant, c’est pratiquement le contraire. Si vous passez directement à la banque, les frais de dossier et les déplacements seront à votre charge. Dans le cas opposé, ils seront compris dans la facture du courtier et en plus sous condition que vous obteniez votre prêt. Généralement, le courtier obtient un taux de 0.1 à 0.3 % de moins. En faisant un calcul rapide pour un prêt de 250000 euros en 20 ans par exemple, cela permettra de gagner 5000 à 15000 euros. Ce qui est largement supérieur aux frais d’un courtier en prêt immobilier. Related Posts:Prêt immobilier : taux fixe ou taux variable ?Faut-il utiliser toute son épargne acheter un bien…Investir dans une villa proche de la plageL’immobilier à HossegorPeut-on faire des affaires sur l’immobilier au Pays basque Tags: contrat de mandatcourtiercourtier en prêt immobilierguide crédit immobilier You may also like… Les soirées d’entreprise en Allemagne 29 sept, 2013 Le déroulement des cérémonies de mariage en Afrique 29 juil, 2013 0 Optez pour la performance de votre messagerie 18 fév, 2013 Laisser un commentaire Annuler la réponse. Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec * Nom * Adresse de contact * Site web Commentaire Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML :

