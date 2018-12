Home » Immobilier Maison clé sur porte : comment ça coûte ? Immobilier Maison clé sur porte : comment ça coûte ?

La construction d’une maison clé sur porte séduit plus d’un particulier. Cela s’explique par les nombreux avantages que comporte ce type de projet immobilier. Le propriétaire dispose d’un unique interlocuteur qui lui sert de relais auprès des autres intervenants. De plus, il n’a pas à se soucier des formalités administratives, ni à craindre des retards sur le délai de livraison. Qui plus est, le maître d’ouvrage est déchargé de la tâche qui consiste à rechercher un constructeur et des fournisseurs. Tout est pris en main par la société clé sur porte. Cela est fort avantageux ! Mais à quel prix obtenir une maison clé sur porte ? Nous allons voir quels sont les principaux postes de dépenses dans le cadre de la construction d’un habitat clé en main.

Le terrain à construire

Le coût de la construction d'une maison clé sur porte sera fonction de plusieurs facteurs. Le premier élément à prendre en compte est la nature du terrain qui va accueillir la construction. Car la structure du sol diffère d’un terrain à un autre. Certains sols ont une texture qui nécessite des travaux plus complexes. Ce qui augmente nécessairement les charges. Avant de débuter les travaux de construction, il faudra préalablement réaliser une étude topographique. Cela permettra notamment de vérifier la constructibilité du sol.

La disposition du terrain va en outre avoir une incidence sur le coût de la construction de la maison clé sur porte. En effet, il sera plus difficile de bâtir sur un terrain à inclinaison que sur un terrain bien nivelé.

Le style de maison clé sur porte

L’architecture de la maison va également déterminer le coût global de construction. Si vous savez que vous disposez d’un budget assez serré, alors proscrivez les styles atypiques. Faites plutôt le choix d’une disposition traditionnelle.

Autre paramètre à intégrer dans la détermination du prix d’un habitat clé sur porte, ce sera la surface de construction. Car plus votre propriété sera grande, plus il faudra utiliser de matériaux pour réaliser les ouvrages. Cependant, suivant le style choisi, il peut arriver qu’une petite maison soit plus onéreuse qu’une autre plus grande.

Les finitions

Pour évaluer le coût d’une maison clé en main, il faudra encore considérer les finitions. Ces dernières auront un réel impact sur le budget. Puisqu'il est évident que le choix d’un revêtement en marbre reviendra plus cher que des carreaux classiques.