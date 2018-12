Home » Maison Qu’est-ce qu’une entreprise de débouchage de canalisation ? Maison Qu’est-ce qu’une entreprise de débouchage de canalisation ?

Quels sont les métiers d’une entreprise de débouchage de canalisations ?

Ce n’est pas un métier relativement connu. Pourtant, il peut proposer de multiples intérêts et avantages à prendre en compte.

Lorsqu’il y a des canalisations bouchées, la majorité des citoyens vont penser au plombier. Mais est-ce la meilleure décision ? C’est ce que l’on est en droit de se demander.

L’entreprise de débouchage va intervenir pour plusieurs cas de figure :

L’entretien des canalisations : ces dernières doivent régulièrement être analysées par des professionnels pour prévenir toute anomalie, et notamment pour les bouchons. Quelques signes sont annonciateurs d’un éventuel problème, comme par exemple, un écoulement d’eau de la douche qui est ralenti depuis quelque temps… Cela peut annoncer l’arrivée prochaine d’un bouchon.

: ces dernières doivent régulièrement être analysées par des professionnels pour prévenir toute anomalie, et notamment pour les bouchons. Quelques signes sont annonciateurs d’un éventuel problème, comme par exemple, un écoulement d’eau de la douche qui est ralenti depuis quelque temps… Cela peut annoncer l’arrivée prochaine d’un bouchon. La réparation des canalisations : lorsqu’un problème sur une canalisation est présent, il faut la réparer. Les soucis peuvent être divers et variés, mais il ne faut pas négliger plusieurs étapes. On va penser au bouchon, qui reste la problématique la plus courante, mais également à la casse de la canalisation pour diverses raisons. Pour réparer ces désagréments, le professionnel qui vient de la compagnie des déboucheurs possède toutes les compétences requises pour remettre les canalisations dans un état de fonctionnement optimal.

: lorsqu’un problème sur une canalisation est présent, il faut la réparer. Les soucis peuvent être divers et variés, mais il ne faut pas négliger plusieurs étapes. On va penser au bouchon, qui reste la problématique la plus courante, mais également à la casse de la canalisation pour diverses raisons. Pour réparer ces désagréments, le professionnel qui vient de la compagnie des déboucheurs possède toutes les compétences requises pour remettre les canalisations dans un état de fonctionnement optimal. L’inspection vidéo par caméra : c’est un petit outil que les plombiers n’ont pas. C’est grâce au retour vidéo que le déboucheur va savoir ce qu’il y a exactement comme problème, mais aussi réaliser les actions en conséquence. Il ne faut pas oublier que l’utilisation de mauvais produits pourrait enclencher certaines réactions chimiques, et conduire à la fissure de la canalisation. Grâce à cet appareil électronique de haute performance, il saura précisément les actions à réaliser pour déboucher la canalisation.

: c’est un petit outil que les plombiers n’ont pas. C’est grâce au retour vidéo que le déboucheur va savoir ce qu’il y a exactement comme problème, mais aussi réaliser les actions en conséquence. Il ne faut pas oublier que l’utilisation de mauvais produits pourrait enclencher certaines réactions chimiques, et conduire à la fissure de la canalisation. Grâce à cet appareil électronique de haute performance, il saura précisément les actions à réaliser pour déboucher la canalisation. Le curage de canalisation : en ce qui concerne ce service, le curage est un élément indispensable. C’est grâce à lui que les canalisations pourront être bien entretenues. Le but de cette activité de retirer les dépôts, le tartre ou encore les nombreux déchets qui sont dans la canalisation. C’est une étape qui peut se retrouver dans l’entretien des canalisations.

: en ce qui concerne ce service, le curage est un élément indispensable. C’est grâce à lui que les canalisations pourront être bien entretenues. Le but de cette activité de retirer les dépôts, le tartre ou encore les nombreux déchets qui sont dans la canalisation. C’est une étape qui peut se retrouver dans l’entretien des canalisations. L’assainissement : ce service consiste à nettoyer la canalisation. Pour ce faire, l’entreprise de débouchage viendra avec un camion pour réaliser son travail et évacuer les eaux usées.

: ce service consiste à nettoyer la canalisation. Pour ce faire, l’entreprise de débouchage viendra avec un camion pour réaliser son travail et évacuer les eaux usées. Le débouchage de canalisation : c’est probablement l’activité la plus importante qu’il soit. En effet, le débouchage de canalisation va être la cause la plus répandue pour justifier l’intervention d’un professionnel du débouchage.

Ce type de société n’est pas très connu en France. Pourquoi les plombiers sont-ils traités en priorité ?

Plombier ou déboucheur : qui prendre ?

La différence entre ces deux métiers n’est en fait pas compliquée. Il s’agit surtout de leur code NAF. Le déboucheur va avoir le code NAF 3700Z, quand le plombier en aura un autre.

Cliquez-ici pour voir davantage d’informations sur le déboucheur. On y retrouvera des informations précises. Le déboucheur est spécialisé dans les eaux usées. Le terme exact est « Collecte et traitement des eaux usées ».

Au contraire du plombier, qui va intervenir sur plusieurs autres aspects qui sont propres à son métier.

Malgré tout, ce sont deux professions qui se respectent énormément et qui peuvent être amenées à travailler main dans la main, pour satisfaire les besoins du client.

Le déboucheur maîtrise bien les problématiques liées aux eaux usées, aux bouchons dans les canalisations, ou encore aux fuites d’égouts.

Pour en savoir plus sur le plombier, il y a la page wikipedia qui explique plus en profondeur l’étendue de ce métier.

La dernière différence que l’on souhaite mettre en avant, c’est la disponibilité et la rapidité d’intervention du déboucheur. Celui-ci intervient rapidement, peu importe le jour de la semaine et l’heure. Enfin, cette personne compétente sera en mesure de fournir un tarif fixe, qui ne changera pas, selon la distance où le temps de travail. De plus, peu importe le moment de l’intervention, le prix n’est pas doublé ou triplé, notamment lors des week-ends et jours fériés. Au contraire des plombiers…