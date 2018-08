Home » Immobilier Les frais d’agence immobilières : comment sont-ils calculés ? Immobilier Les frais d’agence immobilières : comment sont-ils calculés ?

Les agences immobilières sont d’une grande importance de nos jours. Elles représentent une parallèle entre un vendeur d’une maison ou d’un appartement et un acheteur d’une dernière énoncée. Elles représentent finalement une solution pour les chercheurs d’un bien immobilier qui cherchent une maison optimale et protectrice. De ce fait, il serait convenable que nous parlions également des frais relatifs aux honoraires de ces agences immobilières et des paramètres qui régissent ces liaisons entre les parties prenantes dans cette transaction.

C’est quoi alors les frais d’agence immobiliers ?

Les frais d’agence sont appliqués lorsqu'une personne a recours à une agence immobilière pour l’achat d’une maison ou d’un appartement. Ces frais sont librement fixés par chaque agence. Les frais d’agence immobilière sont juste le fruit d’une négociation entre l’agence et le vendeur. Dans cette négociation, la proportion est la suivante : autant les frais de transaction sont élevés autant les frais d’agence le seront aussi. Cependant, tant que la vente n’est pas effectuée et le contrat de vente signé, l’agent immobilier n’aura pas le droit de réclamer le paiement des frais d’agence.

En parlant enfin de législation, un Décret du 29 Juin 1990 relatif à la publication des tarifs de transaction impose les professionnels de l’immobilier à faire une affiche indiquant clairement les frais de commission selon le prix de vente de la maison ou de l’appartement.

Enfin, pour une bonne trouvaille d’un appartement ou d’une maison qui correspond à vos attentes, nous vous recommandons de contacter une agence immobilière à Rennes afin que vous soyez satisfaits du choix de la maison ou de l’appartement que vous recherchiez et que vous bénéficié ainsi de l’accompagnement d’un professionnels de l’immobilier.

Comment sont calculés les frais d’immobiliers ?

Prenons l’exemple d’une maison qui coûte 180 000 euros rajoutée aux frais d’agence qui seront à 12 000 euros, nous approximativement un total de 192 000 euros.