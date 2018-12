Home » Maison Où entreposer ses anciens meubles lors d’une mutation ? Maison Où entreposer ses anciens meubles lors d’une mutation ?

Dans le cadre de certains projets de vie, il arrive régulièrement d’avoir à déplacer temporairement ses meubles.

Quelles solutions d’entreposage peut-on alors envisager ? Plusieurs solutions permettent d’assurer ses biens selon le budget à sa disposition si vous avez à faire un déménagement de mutation professionnelle dans un délai assez-court.

Voici les alternatives possibles.

Pourquoi entreposer ses meubles ?

Plusieurs raisons peuvent amener à déplacer ses meubles de façon temporaire. Cela peut arriver par exemple lorsque l’on doit réaliser des travaux dans son lieu de résidence ou dans les locaux de son entreprise.

À cause du chantier, il n’est effectivement pas possible de les placer dans une pièce libre située dans la même enceinte ou dans une espace de stockage adjacent, surtout lorsque les travaux sont conséquents.

Le plus prudent est donc de les stocker dans un lieu séparé, spécialement réservé à cet effet.

Lors d’un déménagement, il est parfois nécessaire d’entreposer ses affaires en ce lieu. Soit à cause de l’indisponibilité immédiate de son nouveau lieu d’accueil ou encore d’un déménagement à l’étranger qui ne permet pas de réaliser le déménagement et l’emménagement dans la foulée.

Enfin, en raison d’une absence de longue durée, il peut être exigé de faire appel à ce même procédé pour une meilleure garantie de sécurité.

Les meilleures solutions d’entreposage :

Un lieu spécial est donc requis dans tous les cas cités, pour stocker ses biens en toute sûreté et à moindre coût. Et il existe pour cela de nombreuses solutions :

L’aide d’un proche : il est fort possible qu’un proche ait une espace libre dans son garage, ou un box afin d’y entreposer ses meubles. C’est l’idéal pour placer ses biens durant un certain temps. Il n’y a pas de coût, pas de délai et aucune démarche à réaliser. Il sera également possible d’y jeter un coup d’œil de temps en temps, et donc, mieux veiller à leur sécurité.

il est fort possible qu’un proche ait une espace libre dans son garage, ou un box afin d’y entreposer ses meubles. C’est l’idéal pour placer ses biens durant un certain temps. Il n’y a pas de coût, pas de délai et aucune démarche à réaliser. Il sera également possible d’y jeter un coup d’œil de temps en temps, et donc, mieux veiller à leur sécurité. Le self stockage : si l’on ne peut pas compter sur l’aide d’un proche, il faut évidemment trouver d’autres options. Et l’une d’elles est le self stockage. Dans ce cas, il convient de louer un box individuel dans un entrepôt. Une taille (celle du box) et une durée précise doivent être définies pour ce type de prestation, car ces éléments conditionnent la fixation du tarif d’entreposage et seront inclus dans le contrat signé avec le prestataire. Ensuite, concernant les opérations à réaliser, on doit s’attendre à prendre en charge le déplacement, la protection et l’installation des meubles dans ce lieu de stockage.

si l’on ne peut pas compter sur l’aide d’un proche, il faut évidemment trouver d’autres options. Et l’une d’elles est le self stockage. Dans ce cas, il convient de louer un box individuel dans un entrepôt. Une taille (celle du box) et une durée précise doivent être définies pour ce type de prestation, car ces éléments conditionnent la fixation du tarif d’entreposage et seront inclus dans le contrat signé avec le prestataire. Ensuite, concernant les opérations à réaliser, on doit s’attendre à prendre en charge le déplacement, la protection et l’installation des meubles dans ce lieu de stockage. Le garde-meuble : c’est la solution la plus efficace et confortable. Il s’agit d’un entrepôt où sont stockés plusieurs conteneurs en métal ou en bois, dont le volume varie entre 6 à 12m3. Et c’est dans ces conteneurs que vont être rangés les différents meubles. Pour bénéficier de cette solution, il suffit de contacter un professionnel qui récupère les biens à votre domicile, les déplace et se charge de leur protection tout au long de la durée de stockage. C’est supposé générer plus de coûts par rapport aux deux choix précédents, mais s’avère incontestablement plus avantageux au niveau de la protection et de la sécurité.

Parmi les solutions concevables, le stockage chez le déménageur est le plus confortable en termes de logistique et d’organisation. Certains professionnels proposent même un pack déménagement qui comprend tous les services inhérents à l’opération. Le tout est proposé à un seul et même prix, donc revient moins cher que des prestations dispersées.